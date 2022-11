UeD, Riccardo Guarnieri dà della manipolatrice a Ida Platano. Nel dating show di Canale 5 la loro storia fa ancora discutere parecchio. La relazione tra i due è finita da un pezzo, ma Ida e Riccardo sono stati chiamati più volte a fare un confronto al centro dello studio. Come se ci fosse ancora qualcosa di irrisolto. In tanti, però, iniziano a dubitare della loro sincerità. Anche Tina Cipollari si è espressa in termini davvero lapidari sul loro rapporto.

“Ma è possibile che solo loro due trovano queste complicazioni? – ha esclamato l’opinionista – Ma ci svegliamo da questo incantesimo di lui e di lei? Siete ridicoli, ridicoli chi ci crede”. Poi c’è stato uno scontro serio tra Ida, che ha rifiutato ogni possibile nuovo coinvolgimento e Riccardo che ha mandato la dama… affanc***. Proprio così. È successo quando Ida si è lanciata tra le braccia di Alessandro Vicinanza durante un ballo. Ora, però, è guerra aperta con un’accusa pesante rivolta dal cavaliere tarantino alla sua ex.

Leggi anche: “Vaff***”. E Riccardo Guarnieri lascia lo studio di UeD: reazione choc e improvvisa





Nuovo duro scontro tra Riccardo e Ida a Uomini e Donne

Anche nella puntata di oggi, martedì 15 novembre, Riccardo Guarnieri e Ida Platano hanno avuto spazio per discutere del loro rapporto. Stavolta il cavaliere ci è andato giù pesante. Lui sembra non riuscire ad accettare che la dama abbia definitivamente voltato pagina e si sia avvicinata ad Alessandro. Così l’ha attaccata pesantemente accusandola di averlo preso in giro quando gli ha chiesto di scriverle in un biglietto se provava ancora qualcosa per lei.

“C’è una mancanza di rispetto per quello che c’è stato” ha affermato piuttosto amareggiato Riccardo Guarnieri. “Che senso aveva chiedermi di scrivere quel biglietto? Lei è una grande manipolatrice. La pedina sono sempre stata io”. A questo la tensione è salita con Ida Platano che ha ribattuto: “Io non l’ho mai fatto…Mai preso in giro. Mai!”.

Riccardo Guarnieri, però, non crede più alle sue parole ed esclama: “Sai cosa penso io? La buttavi come la volevi e avevi sempre l’appoggio di qualcuno. In realtà doveva interessarti la mia opinione, ma non c’era questa amore. E non c’era da tempo. Ti è bastata una cena per buttare all’aria tutto”. Insomma sembra davvero che sia stata scritta la parola fine sulla loro relazione. L’ultima parola la dice Armando Incarnato che fa notare al cavaliere: “Lei ha bisogno di sicurezza. Se tu gliela dai quella ti prende per mano e ti porta via. Credo sia proprio così”.

“Viene giù tutto”. UeD, Riccardo Guarnieri demolisce Ida Platano e Alessandro Vicinanza