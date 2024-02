Nuovo colpo di scena a Uomini e Donne, appena tornato nello studio Mario ne combina un’altra. Nella giornata di ieri, 27 febbraio, Sergio ha detto addio al programma. Il cavaliere di Civitavecchia non ha infatti gradito la decisione di Ida di riaccogliere Mario nel parterre. Il pubblico si è schierato in blocco con lui. “Ida tu un uomo come Sergio ne puoi capirlo ne meritarlo … lui è un vero Uomo, e gli auguro che possa trovare il vero amore (che è ciò che sta cercando)”.

>> “Mi devo fermare, i medici sono stati chiari”. La cantante più amata costretta allo stop, la salute obbliga allo stop

E ancora: “Bravissimo Sergio, il più serio e coerente. Ida è una bambina viziata e superficiale non cerca l’amore ma solo visibilità, hai fatto strabene. Ti auguro una donna SERIA che ti ami come meriti”. Secondo molti Ida avrebbe già fatto la sua scelta, ma qualcosa potrebbe non andare così.





Uomini e Donne, Mario pronto a lasciare lo studio

Secondo le anticipazioni Mario sarebbe andato su tutte le furie dopo l’esterna negata. Mario, è bene ricordarlo, era rientrato in trasmissione in seguito alle segnalazioni che lo avevano visto protagonista, secondo cui avrebbe sentito diverse altre ragazze mentre corteggiava Ida. “La tronista aveva ribadito di volergli dare una seconda chance ma senza affrettare i tempi, sostenendo che avrebbe fatto tutto con i piedi di piombo”.

Mario avrebbe preso questa decisione come un rifiuto e avrebbe minacciato di andarsene per sempre dal programma. Resta da capire, però, se quella di Mario sarà davvero un’uscita di scena definitiva dal cast della trasmissione Mediaset oppure se tornerà di nuovo sui suoi passi. Molti hanno visto in questa sua decisione di lasciare lo studio un falsa, o, peggio: “Quasi una punizione, vistoche sa che Ida pende per lui. È tutto studiato, torna”.

Le critiche per questa nuova situazione non mancano: “LA FIERA DELL’IPOCRISIA!!!! 1) Ida no comment 2) MARIO NO NO NO NO COMMENT. E ancora che va a sindacare Pierpaolo che balla ahah dopo lo schifo che ha fatto lui. E comanda pure con quella arroganza odiosa che si ritrova addosso e ancora fa lo strafottente e regala a Pierpaolo la medicina per acidità ma la acidità la fa venire lui! 3) Cristina altra ridicola che interviene sempre come le comari sugli altri e non ha concluso NIENTE da quando è la sento 4) il nuovo arrivato che non vuole esprimersi su Mario però poi rompe il cazzo a pierpaolo che combriccola”.