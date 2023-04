Uomini e Donne, l’indiscrezione che scotta. Il dating show di Maria De Filippi regala al pubblico sempre grandi sorprese, non ultima quella che riguarderebbe da vicino il trono di Nicole. Le anticipazioni sul programma accendono i riflettori sul percorso della tronista che già da diversi mesi è intenta a trovare l’uomo della sua vita. La scelta sembra essere ancora molto lontana: scatta la decisione che potrebbe chiudere anticipatamente la questione. Infatti il trono di Nicole è forse uno dei più chiacchierati di sempre proprio per questo motivo.

Maria De Filippi chiude il trono di Nicole. Un’indiscrezione secca e concisa che lascerebbe il pubblico di spettatori senza parole. Sono mesi, infatti, che le pagine di gossip dedicate ai programmi televisivi non fanno che tirare in ballo il percorso della tronista ancora in cerca del suo uomo ideale. Una scelta che tende sempre più a posticiparsi e a cui la padrona di casa vorrebbe porre rimedio. Non a caso, anche gli spettatori da casa sembrano avere le idee decisamente confuse sulla tronista, che pare non sia riuscita a convincere.

Maria De Filippi chiude il trono di Nicole: l’indiscrezione ‘bomba’ sulle sorti della tronista più chiacchierata di sempre

L’indiscrezione che scotta è stata lanciata su “Anticipazioni tv”, che appunto tirerebbe in ballo l’ipotetica decisione di Maria De Filippi di mettere Nicole con le spalle al muro con una “scelta obbligata”. Uno scenario dunque che potrebbe avvenire nel corso delle registrazioni del 29 e 30 aprile per poi essere rivelato al pubblico alla prima messa in onda del programma disponibile sul piccolo schermo. Maria De Filippi, stando a quanto si apprende, non avrebbe altra possibilità e questo perché pare che proprio il trono di Nicole sia quello che sta registrando gli ascolti più bassi.

La scelta di Nicole riguarderebbe dunque i corteggiatori Andrea e Carlo, ma anche un’altra ipotesi continua ad affacciarsi, quella dell’addio della tronista che potrebbe anche ritirarsi dal trono senza la dolce metà al suo fianco. Insomma, riguardo all’indiscrezione, resta ancora tutto da vedere e solo la messa in onda del programma potrà rispondere a questi quesiti rimasti al momento irrisolti. E tra le novità più chiacchierate del programma, un’ altra notizia ha fatto alzare l’asticella delle aspettative.

Sembra che dopo 5 anni di assenza, Giorgio Manetti abbia preso la decisione di fare ritorno nello studio televisivo di Uomini e Donne, e questo dopo essere passato da un ‘perdono’ nei riguardi di Gemma Galgani: “L’ex cavaliere è pronto a tornare nel programma dove la sua ex cerca ancora l’uomo giusto. Lui ha dichiarato di averla perdonata. Ora tra i due ricominciare non è più un sogno“, si è appreso negli ultimi giorni su Nuovo Tv. Un grande colpo di scena, non trovate?