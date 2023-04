Maria De Filippi potrebbe essere chiamata a testimoniare nel processo a carico di Giovanni Padovani, il 27enne calciatore e modello accusato dell’omicidio dell’ex fidanzata Alessandra Matteuzzi. Un omicidio particolarmente efferato. Nelle motivazioni che avevano spalancato le porte del carcere a Padovani il Gip scriveva come: “l’indagato è animato da un irrefrenabile delirio di gelosia e incapace sia di accettare con serenità il verificarsi di eventi avversi, ma pur sempre rientranti nelle ordinarie dinamiche relazionali”.



“Sia di attivare l’ordinario sistema di freni inibitori delle proprie pulsioni aggressive. Elementi che indicano una “eccezionale pericolosità e assoluta incontrollabilità o prevedibilità delle azioni e non consentono di riporre alcuna fiducia sulla spontanea adesione da parte del prevenuto a prescrizioni” e che dunque rendono il carcere – anche per proteggere la famiglia della vittima – l’unica soluzione possibile”.

Leggi anche: “Decisione definitiva”. UeD, si chiude un’era: l’ordine per Maria De Filippi arriva dall’alto





Maria De Filippi testimone al processo Alessandra Matteuzzi?



“La gravità dei fatti è attestata dalla ampia estensione temporale della condotta persecutoria, posta in essere a fronte di un rapporto sentimentale di modesta durata e ridotta frequentazione e, dunque, indicativa del desiderio ossessivo nutrito dal detenuto e della sua incapacità di accettare la cessazione della relazione, dalla quotidianità ed intensità delle molestie e dalla multiformità delle condotte assunte” scriveva il Gip.



A chiedere di ascoltare Maria De Filippi è l’avvocato di Padovani Gabriele Bordoni. Il motivo? Riferire in merito ai contatti avuti tra il calciatore e la redazione di Uomini e Donne. Scrive Fan page come: “Il pomeriggio del 23 agosto 2022 (giorni dell’omicidio ndr) Giovanni Padovani ebbe un contato telefonico con la trasmissione di Canale 5 “per dare la disponibilità a partecipare alle preselezioni” come concorrente, per la settimana dopo”.



Secondo l’accusa questa chiamata dimostrerebbe che Padovani “non aveva un intento predefinito e premeditato di uccidere Alessandra quella sera”. A quanti apprende, Bordoni “sspiega di aver chiesto alla trasmissione di Maria De Filippi, fin qui invano, un riscontro di quel contatto e del suo contenuto ed è questo il motivo per cui si è risolto a chiedere di sentire la conduttrice”.