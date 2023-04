“Decisione definitiva”. UeD, si chiude un’era: l’ordine per Maria De Filippi arriva dall’alto

Uomini e Donne, rivoluzione in arrivo: sembra infatti che Maria De Filippi sia arrivata a prendere una decisione. A farne le spese saranno alcuni dei volti noti del programma. Sono, queste, settimane molto turbolente per il programma, alle prese con liti continue e colpi di scena. A tenere banco, soprattutto, la censura scattata dopo lo scontro tra Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri. Uno scontro che ha sollevato il pubblico che sembra sempre meno disposto a tollerarli.



Scrive un’utente: “Ma dove volete che vadano. Loro stanno lì a vita, è diventato un lavoro. Senza uomini e donne sono morti di fame. Armando, sicuramente non avrà un manager, ma se non sta seduto lì, con il cavolo che va a fare le serate. Riccardo, ho sentito che è in cassa integrazione, con il cavolo si farebbe il suo guardaroba, con più il Rolex al polso. Ma di che stiamo parlando”.

Uomini e Donne, Maria De Filippi pensa alla rivoluzione



E ancora: “Io non ne posso più di sentire Armando (e Riccardo)! Che poi inizia tutto impostato da prete dell’oratorio per arrivare ad urlare in napoletano! Sia coorente almeno! E taccio su questa dinamica al centro studio perché non ha senso proprio”. Proprio per questo Maria De Filippi sarebbe pronta a prendere una decisione.



Nel parterre del Trono Over 2023/2024, dunque, potrebbero non figurare quei “veterani” che nell’ultimo periodo si sono resi protagonisti di comportamenti sopra le righe che hanno costretto la redazione ad intervenire in fase di montaggio. Un taglio, sembra, anche sollecitato dal desiderio di creare un nuovo corso a Mediaset con sempre meno trash.



Intanto a Uomini e Donne arriva la bomba, Maria De Filippi non ha ancora confermato, scrive Nuovo Tv come dopo 5 anni di assenza dal programma: “L’ex cavaliere Giorgio Manetti è pronto a tornare nel programma dove la sua ex cerca ancora l’uomo giusto. Lui ha dichiarato di averla perdonata. Ora tra i due ricominciare non è più un sogno“. Giorgio Manetti avrebbe dunque deciso di perdonare Gemma, queste le sue parole in merito che andrebbero a confermare oggi quanto rivelato sul settimanale.