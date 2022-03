Caos a Uomini e Donne. E stavolta interviene Maria De Filippi. A tenere banco è ancora la coppia formata da Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Dopo un inizio promettente, con tanto di bacio, i due hanno capito di avere obiettivi diversi. Se Alessandro ama vivere le cose giorno per giorno, Ida non nasconde di iniziare una storia per creare qualcosa d’importante. Alessandro nei giorni scorsi era stato categorico. “Mi sento di ritirarmi. Non ho determinate sicurezze”.



Ida invece aveva detto: “Gli ho fatto presente quello che gli avevo detto, dopo mi è sembrato come se non è stato considerato, ti ho detto la mia realtà è diversa, sto cercando di mettermi dall’altra parte per provare tutte queste sensazioni che sento. Non hai considerato il discorso che siamo completamente diversi, tu hai detto che a Brescia non ci verresti mai”. Un botta e risposta che aveva incendiato lo studio di Uomini e Donne.







Sulla questione era intervenuta anche Tina Cipollari, opinionisti di punta di Uomini e Donne. “Io credo che tu sbagli proprio i tempi, prima di progettare un futuro devi costruire un presente, parti col piede sbagliato, tra ansie, pregiudizi, cattivi pensieri, in un mese di frequentazione avrete litigato almeno venti volte”. Parole che avevano colpito Ida che comunque non si era rassegnata a perdere il cavaliere.



Tra quelli che si erano schierati con Ida anche Gianni Sperti. A dire la sua ci pensa anche Alessandro Rausa del Trono Over. Il 91enne balla con Ida e poi le dà un saggio consiglio: “Forse è meglio che la trovi fuori una persona e non qua”. Poi era stata la volta di Armando Incarnato che aveva spronato la dama di Uomini e Donne. “Mi sono scocciato di intervenire e tu stai lì. Ti devi dare anche tu una mossa e basta però Ida”.



Parole che avevano acceso di nuovo il dibattito con Alessandro che aveva voluto chiarire tutto davanti al pubblico di Uomini e Donne. “Provo dei sentimenti, ma non lo posso definire amore. Non si può programmare”, dichiara il giovane cavaliere. Una battuta che ha scatenato Maria De Filippi: “Tu non sei innamorato e basta. Non c’è nessun programma, è la realtà!”.

