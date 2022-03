“Non ho avuto scelta”. UeD, Ida Platano a pezzi: la sua scelta è stata inevitabile. Interviene Maria

A Uomini e Donne non c’è pace per Ida Platano. La dama e il suo nuovo cavaliere Alessandro raccontano di aver litigato nuovamente. Dopo la scorsa puntata, Ida era rimasta con Alessandro con cui, però, ha avuto una discussione. “Si è grattato davanti ad una cassiera e l’atteggiamento mi ha dato fastidio“, spiega Ida. “Mi sono semplicemente grattato un fianco alzando leggermente la maglia e si è visto lo slip“, aggiunge Alessandro convinto che Ida sia molto gelosa.



“Non sono gelosa, è il tuo atteggiamento che mi infastidisce”, ribatte la dama. “Sei gelosa e non succede nulla se lo sei”, puntualizza ancora il giovane cavaliere. Nei giorni scorsi a Uomini e Donne la dama aveva raccontato delle sue difficoltà dopo la fine della storia con Riccardo Guarnieri. Non è stato semplice per lei infatti scrollarsi di dosso la relazione sentimentale con Riccardo, non a caso spesso e volentieri lei ne riparla e ha sempre riferito di aver vissuto una storia indimenticabile e che non potrà mai cancellare.



Ma c’è di più perché è stata costretta anche a chiedere aiuti medici. Maria De Filippi ha quindi svelato davanti allo studio cosa è successo ad Ida Platano: “Scusami se mi permetto di dire una cosa personale. Lei, dopo la storia con Riccardo, ha avuto bisogno di un aiuto per tanti anni. Per un anno è andata a cercare di farsi aiutare per capire come è fatta. L’ha capito”.







E ancora: “Prima di legarsi di nuovo così in un attimo, ci pensa 20 volte. Mi sembra giusto, altrimenti cosa ci è andata a fare in analisi per un anno?”. E poi la conduttrice di Uomini e Donne ha aggiunto altre considerazioni allo stesso Alessandro. Intanto qualcosa sembra essere andato storto. Pare infatti che Ida Platano abbia messo fine alla sua storia con Alessandro Vicinanza.



A quanto scrive gossipblog.it infatti le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che la dama ha ammesso di essere innamorata. Nonostante ciò, ha deciso di chiudere con il cavaliere di Salerno. Non è finita qui, perché la parrucchiera di Brescia non è riuscita a trattenere le lacrime, mostrandosi disperata. Secondo quanto si legge sul profilo Instagram Uominiedonneclassicoeover, a consolare Ida ci ha pensato Maria De Filippi.