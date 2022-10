Uomini e Donne, gesto senza precedenti di Maria De Filippi nei confronti del cavaliere Claudio: è successo dopo lite che si è scatenata intorno a Ida Platano tra Riccardo Guarnieri ed il nuovo cavaliere. Riccardo si era lasciato andare a dei commenti piuttosto netti sul parterre femminile: il cavaliere si dice indifferente alle sue ex, compresa Roberta Di Padua, e molto interessato invece alla giovane tronista Federica Aversano. “Federica, per quanto poco la conosca, mi ha dato l’impressione di essere una ragazza con la testa sulle spalle e per questo, alla fine, non vedo come un problema la nostra differenza d’età”.



“Quando Federica mi ha detto che avremmo potuto semmai prenderci un caffè se fossi diventato suo corteggiatore, mi è sembrato volesse darmi un contentino […] Mi piace ancora molto”. Eppure non sembra indifferente, a discapito delle parole, ad Ida Platano. Ne è una dimostrazione il litigio con Claudio. Riccardo, infastidito dalle sue accuse, ha tuonato: “Sei molto presuntuoso. Guardami quando parlo”.

Uomini e Donne, Maria De Filippi balla con il cavaliere Claudio



Fortunatamente non vanno oltre e Claudio lascia lo studio, mentre Riccardo chiede subito scusa a Maria. Maria che non ha perso tempo a condannare la reazione sproposita del cavaliere tarantino. “Ma non ti ha detto niente! Non provocavi, l’hai provocato. Ci sono dei momenti in cui non ci vedi più. Sei tu che non guardi in faccia le persone quando ti parlano”.



E ancora: “Lui si è alzato e non ti ha sfiorato! C’è un problema di fondo: questo succede ogni volta che Ida esce con qualcuno. Non ti controlli, non ci vedi più. Ti va in fumo il cervello quando sai sono usciti insieme la sera. Cioè… la vostra è veramente una storia infinita! Ti conosco, sei dispiaciuto per quello che è successo. Non sei una persona cattiva”.



E mentre la puntata si avvia alla conclusione, con Ida e Riccardo che ballano abbracciati, Maria corre da Claudio e lo spinge a rientrare. Davanti alla scena della coppia che balla Maria fa un gesto senza precedenti: si dirige verso Claudio, chiedendogli un ballo. A questo punto, è possibile vedere Maria ballare al centro studio con un cavaliere. Un gesto che la dice lunga sulle qualità umane di Maria.

