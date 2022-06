Uomini e Donne, Maria De Filippi attaccata da un’ex protagonista. Sono giorni di confessioni queste. Solo ieri era arrivata quella dell’ex tronista Teresa Langella che ha confessato di aver sofferto di attacchi di panico. “Sono sempre stata una ragazza che prima dei diciotto anni ero una pazzerella – racconta -. Sempre a mille, super attiva, poi ad un certo punto della mia vita qualcosa è cambiato. Ho iniziato a soffrire di ansia e attacchi di panico”.



“Da lì la mia vita è cambiata tanto, pensate che i primi tempi mi sono ritrovata almeno una volta alla settimana a correre in ospedale per questi sintomi che non riuscivo a riconoscere inizialmente”. Un problema che si è risolto per fortuna, grazie anche alla vicinanza della famiglia. Ora a rilasciare un’intervista che farà discutere è Angela Iorio che lancia accuse a tutto campo. Usa parole durissime per gli opinionisti e non solo.





Uomini e Donne, Maria De Filippi attaccata da Angela Iorio



Se ammette che all’interno del programma si è trovata bene all’inizio, allo stesso tempo racconta che la quieta è rimasta “fino a che Tina Cipollari e Gianni Sperti mi hanno presa di mira. Il loro lavoro è proprio questo: creare la dinamica per far sì che il personaggio si innervosisce e si crea il litigio, così il programma fa audience. Facevano finta di non capirmi. Io amavo Maria De Filippi, ma anche lei faceva finta di non capirmi”. (Leggi anche “Come hai fatto a diventare così?”. In tv non la vediamo da parecchio, oggi sorprende col suo nuovo aspetto)



Poi ha attaccato Gemma Galgani. “Io la difesi davanti a tutti, ma la scena è stata tagliata e non è andata in onda”, racconta. “Gemma ce l’aveva con me”. Il motivo? Ricorda che “un certo Paolo”, che era sceso per conoscere la Galgani, voleva regalarle una crociera. “Ma quella cattiva di Gemma andò vicino a lui e gliela fece negare: non me l’ha data più”, dichiara Angela Iorio.



Poi ha raccontato cosa ha scatenato la decisione di lasciare il dating. Mi massacravano. Tina magari mi faceva anche sorridere, ma Gianni Sperti mi faceva arrabbiare troppo. […] Loro hanno provato a convincermi in tutti i modi a rimanere, ma io ero troppo arrabbiata. Ero stata offesa da un signore di Roma, Beniamino, e nessuno era intervenuto a difendermi”.

“Maria De Filippi ha deciso”. UeD, colpo di scena su Ida Platano e Riccardo Guarnieri