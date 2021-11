“È arrivato il momento”. Clamoroso colpo di scena a Uomini e Donne: il cavaliere si alza e lascia lo studio

Terremoto in arrivo a Uomini e Donne. Uno dei cavalieri potrebbe temporaneamente lasciare il dating. Una scelta arrivata dopo che il corteggiatore aveva chiuso la sua esperienza con Jessica Serra. Le sue parole hanno gelato lo studio e le tre dame arrivate per corteggiarlo. “Non posso fermarvi, semplicemente per il fatto che non mi fermo neanche più io”. Il motivo dell’addio avvolto dal mistero e oggetto di tante supposizioni. Tra tutte quella di Ida Platano.



La dama di Uomini e Donne ha sottolineato come, a suo dire, lui fosse ancora innamorato della ex fidanzata. Non sono mancate le frecciate da parte di Armando Incarnato, che anche in questo caso l’ha duramente attaccato. Il cavaliere napoletano ha sempre dichiarato di essere in possesso di prove che andrebbero a confermare le sue ipotesi.



Marcello Messina, nello studio di Uomini e Donne ha voluto replicare: “Sono convinto di avere un cuore enorme. Non faccio vittimismo. Rido tantissimo e forse voglio ricominciare a ridere. Sono arrivato qua con l’autostima sotto le scarpe. Non è che adesso mi senta… vabbé si vede. Penso che in questo contesto non riesco a dare e a far vedere quello che sono”.







Poi Marcello ha ringraziato Tina e Gianni Sperti. Non è riuscito a trattenere le lacrime e ci ha tenuto a precisare di non sentirsi debole perché si commuove. “Non ho bisogno di questa sedia per provare dei sentimenti”. Ha ricordato la “bellissima storia” che ha vissuto con Ida Platano e poi ha preso inizio il suo scontro con Armando.



Armando al quale Marcello ha lanciato una frecciata davanti a tutto il pubblico di Uomini e Donne. Al cavaliere napoletano ha chiesto di tirare fuori le foto che lo incastrerebbero. Le prove non sono uscite fuori ma qualcosa potrebbe succedere nelle prossime settimane, intanto sono in pochi a credere che Marcello abbia definitivamente detto addio al programma. Marcello Messina di Uomini e Donne è un agente immobiliare di Torino di 47 anni, salito alla ribalta delle cronache per la sua frequentazione con Ida Platano nello studio, conclusasi tra le polemiche. Ha frequentato altre ragazze tra cui Jessica Serra ma tutte le sue relazioni sembrano concludersi velocemente.