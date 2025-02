“Maria, mi sono innamorata”. Uomini e Donne, la storica dama esce con il cavaliere: dopo 10 anni ha trovato l’amore

Uomini e Donne, è arrivato il momento dell’addio di una delle grandi protagoniste di questi anni. Dopo dieci anni una delle concorrenti più amate del programma ha deciso di lasciare il programma in compagnia di un cavaliere. La decisione è arrivata a sorpresa. Si tratta di una stagione ricca di colpi di scena. Lorenzo Pugnaloni rivela che nella registrazione del dating show oggi, lunedì 24 febbraio 2025, Barbara De Santi avrebbe deciso di lasciare lo studio insieme a Ruggiero, cavaliere che partecipò anni fa a Uomini e Donne.

L’uomo in questione, stando a quanto rivela Pugnaloni, si presentò nel dating show nel 2020 per conoscere l’ex dama Carlotta. Avrebbe ora stregato la dama e “Sono ufficialmente una coppia”, si legge. In questa stagione Barbara De Santi ha fatto molto discutere. Il suo percorso sembrava destinato ad essere chiuso già a gennaio.





Uomini e Donne, Barbara De Santi lascia il programma

“Nessuno mi attrae né fisicamente né mentalmente. Di quelli con cui non sono mai uscita, ovviamente. Del classico amo la simpatia e pure l’intelligenza di Michele Longobardi”. Insegnante di sostegno, Barbara De Santi coltiva da sempre una passione per la musica che l’ha portata a conseguire il diploma al Conservatorio.

Oggi ha 54 anni e il suo ritorno nel dating show è storia recente perchè per un lungo periodo si è ritirata nella sua Desenzano del Garda, stanca di frequentazioni finite male. Tra i primi amori nati nel salottino Mediaset, Barbara ha una relazione con Davide Maggio, cavaliere con il quale decide di uscire dal programma ma, tempo qualche uscita e la dama è tornata a sedere nel parterre femminile del Trono over.

Il cavaliere amentava che Barbara fuori dal programma non aveva mai smesso di essere un personaggio televisivo, mentre lei aveva raccontato di essere rimasta con un cerino in mano nel momento in cui intendeva concretizzare il loro amore andando a vivere insieme mentre Davide si era tirato indietro.