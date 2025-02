Siamo vicinissimii ad una nuova puntata in diretta del Grande Fratello. Nella serata del 24 febbraio sapremo chi sarà la seconda finalista del programma e chi invece dovrà andare via. Ma ci sarà spazio pure per un messaggio commovente per Tommaso, infatti Alfonso Signorini si rivolgerà al concorrente e gli comunicherà qualcosa di importante.

Tommaso non sa niente di questa organizzazione del Grande Fratello, ma il gieffino quando lo verrà a sapere sarà molto emozionato. Dunque, questo sarà uno dei momenti più intensi dell’appuntamento in diretta. Andiamo a vedere insieme cosa sta per succedere nel programma di Canale 5.

Grande Fratello, sorpresa in arrivo per Tommaso

Dunque, nel comunicato ufficiale del Grande Fratello è stato riferito che Tommaso riceverà una sorpresa bellissima. Anche Maria Teresa Ruta avrà un messaggio speciale, infatti arriverà la figlia Guenda Goria per riabbracciarla. Ma tornando all’idraulico, quando vedrà quella persona apparire sicuramente piangerà per l’emozione.

Tommaso avrà l’opportunità di rivedere sua nonna Alba, che ama alla follia, anche se a distanza. Stando a quanto scritto sul sito ufficiale del GF, la signora sarà in collegamento da Siena e gli dirà sicuramente cose molto belle. Preparate i fazzoletti perché la commozione sarà scontata.

Grande curiosità per sapere cosa dirà nonna Alba al suo adorato nipote Tommaso nel corso della puntata del GF. Bisognerà aspettare l’inizio della stessa per conoscere tutto.