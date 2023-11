“L’ha conquistata!”. Uomini e Donne, Ida Platano si arrende al cavaliere: ballo in studio e molto di più

Ida Platano non ha perso tempo, la dama bresciana che solo da poche settimane è salita sul trono di Uomini e Donne ha messo gli occhi su un cavaliere. E chissà cosa ne penserà Alessandro Vicinanza, l’ex che a sua volta ha fatto capolino in studio. Alessandro che al settimanale Di Più Tv aveva fatto delle rivelazioni inedite sulla sua relazione con l’attuale tronista. “Il nostro rapporto è andato in crisi perché ho capito che non ero più corrisposto”, aveva spiegato.

“Cosa mi sento di dirle? Voglio dire solo ‘in bocca al lupo’. Non andrò a corteggiarla e non cercherò di riprendermela. Lei non merita che io lo faccia. Sono un suo ex fidanzato ed è così che voglio essere ricordato”, aveva aggiunto Alessandro. Alessandro protagonista di un ballo con Roberta Di Padua che aveva illuso, dal loro abbraccio infatti non era nato nulla.





Uomini e Donne, Ida Platano: occhi sul cavaliere Ernesto

A differenza di quello che sembra succedere tra Ida e Ernesto, cavaliere che sembra aver colpito la sua attenzione. Dalle anticipazioni del programma e dalle voci che arrivano intorno alle registrazioni del 28 novembre emerge come “Il corteggiatore è riuscito a “conquistare” la tronista siciliana, la quale ha ammesso di essersi trovata molto bene con lui”.

“Perché si è aperto completamente ed ha raccontato molti eventi della sua vita. In studio i due hanno poi scelto di ballare insieme e, a quanto pare, è nato un feeling speciale che lascerebbe ben sperare in vista del futuro”. Presto per dire se Ida abbia trovato finalmente un momento di serenità. Certo è che davanti a queste nuove indiscrezioni in molto hanno storto la bocca.

“Ida continua a sfruttare situazioni senza preoccuparsi davvero di trovare l’amore: è tutto un bluff”, scrive un utente. E c’è chi non risparmia neppure Maria De Filippi: “Maria, seguo da sempre il tuo programma ma credo che far tornare Ida non sia stata la scelta migliore. È ora di svecchiare e guardare avanti se non si vuole far morire Uomini e Donne”.