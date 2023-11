A Uomini e Donne ha fatto il suo debutto da tronista Ida Platano. Pochi giorni su quella sedia rossa tanto ambita ed è già boom di notizie dallo studio. Sappiamo infatti che c’è stato un nuovo incontro con i suoi aspiranti corteggiatori. Ha quindi conosciuto quattro persone e ne ha tenuta solo una, Mario. uno speaker radiofonico di Napoli. Ha quindi mandato a casa Francesco per la giovane età (28 anni) e Andrea per una questione estetica. Il quarto è invece una ‘vecchia conoscenza’ del pubblico di Maria De Filippi.

E soprattutto di Roberta Di Padua, che a inizio stagione sembrava stregata da lui ma poi si è rivelato tutto un fuoco di paglia ed è sparito da Uomini e Donne. Ma ora Ermes è tornato per Ida, da sempre storica ‘rivale’ di Roberta. E così a circa un mese dal suo addio al parterre del Trono Over, l’ex cavaliere è tornato in studio per proporsi come corteggiatore della nuova tronista.

UeD, brutta figura: smascherato da Ida Platano

In un primo momento Roberta non ha nemmeno commentato l’entrata in scena di Ermes. Ha lasciato che fosse Ida Platano ad esprimersi e hai voglia se l’ha fatto! Dopo aver detto che non aveva intenzione di approfondire la conoscenza con l’ex cavaliere, la tronista ha raccontato un episodio che ha un po’ messo in difficoltà l’uomo che era seduto davanti a lei.

“Tuo fratello è venuto in salone perché voleva conoscermi”, ha detto in studio la parrucchiera di Brescia davanti alle telecamere. E poi gli ha chiesto con tono provocatorio: “Volete conoscermi tutti e due?”. Ha anche aggiunto che il fratello del 37enne le avrebbe parlato di lui quando è andata a trovarla sul suo posto di lavoro, come se volesse fargli una buona pubblicità, visto come si era conclusa la prima esperienza nel programma.

Ermes è rimasto muto, mentre Roberta è intervenuta per punzecchiarlo su alcune dichiarazioni che avrebbe rilasciato ultimamente sul programma, da lui descritto come un posto dove non verrebbe data a tutti la possibilità di esprimersi. E visto che non è riuscito a controbattere, l’ex UeD è uscito dallo studio con Tina che gli faceva notare la “brutta figura” appena fatta.