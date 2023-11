A Uomini e Donne sta succedendo qualcosa di molto importante su Alessio e Claudia. Il cavaliere e la dama sono ormai arrivati ad un punto molto negativo, infatti i telespettatori stanno assistendo ad un momento che forse mai avrebbero voluto vedere. Ma nel dating show di Maria De Filippi la situazione tra i due è sempre più incandescente e il racconto sull’ultima uscita fatta dalla donna ha lasciato tutti senza parole.

Tra poco vi diremo tutto su quanto accade a Uomini e Donne tra Alessio e Claudia, ma c’è una novità su Mauro Donà, cavaliere che era uscito con Isabella Falasconi. La favola si chiama Emily Mazzucco. Classe 1998, è stata proprio lei ad annunciare la loro storia d’amore sui social. La giovane ha pubblicato un video insieme a Mauro ed ha scritto. “Quando ti rendi conto di aver preso alla lettera uno dei film che amavi di più in assoluto e ti ritrovi fidanzata con un uomo di 23 anni più grande”.

Uomini e Donne, situazione molto tesa tra Alessio e Claudia: rompono

Quando a Uomini e Donne Alessio e Claudia hanno fatto il loro ingresso nello studio di Canale 5, la tensione si è potuta tagliare a fette. I due non si sono visti per tre giorni consecutivi, a causa di una lite molto forte avvenuta nel corso di un’uscita che doveva essere romantica e che invece si è trasformata in un incubo. Proprio mentre stavano cenando, la dama ha rivelato che hanno litigato e ha usato parole dure. Mentre Alessio ha fornito una versione differente, infatti sarebbe stato oggetto di minacce da parte di lei.

Secondo Alessio, lei voleva farlo mandare via da UeD e lei invece avrebbe proseguito la sua avventura nel parterre. Claudia avrebbe affermato: “Tre ragioni per cui non uscirei: perché farei la vita da single, perché non sei complice e mi attacchi sempre”. Quindi, non avrebbe voglia di condividere con l’uomo la sua vita. Le parole del cavaliere sono state anche chiarissime, infatti ha detto: “Sono stato meglio”, in riferimento al fatto che non si siano incontrati per tre giorni.

Claudia ha aggiunto: “Io ribadisco che lui abbia preparato il terreno per chiudere, perché non è una persona sincera. Dopo che mi fai la dichiarazione e mi porti la rosa, tu nel giro di una settimana cambi idea così?”. Quando Maria ha chiesto spiegazioni su cosa volessero fare, le liti non si sono arrestate e quindi alla fine c’è stata la rottura. Ma il pubblico non ha ancora capito bene se si siano lasciati per sempre o meno.