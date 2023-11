Dopo mesi di assenza, Armando Incarnato è tornato nel parterre maschile di Uomini e Donne. Il cavaliere napoletano non ha fornito dettagli sul perché di questa suo allontanamento, dunque non si conosce il vero motivo che l’ha tenuto distante dallo studio di Maria De Filippi, ma certamente il suo è stato un rientro in pompa magna. Non appena ha ripreso posto tra gli altri protagonisti del programma, infatti, si è subito scagliato contro Cristina Tenuta, la dama che ha frequentato in passato.

Dopo essersi rifiutato di ballare con lei, Armando ha raccontato cosa è successo poche settimane prima, ovvero quando lui non era ancora tornato a UeD. Cristina gli avrebbe telefonato poco tempo fa e si sarebbe riproposta a lui in modo inequivocabile: “Voleva lasciare il programma per me, qui dentro non vuole nessuno”. Lei non ha smentito in toto questa affermazione, ha spiegato che quando l’ha rivisto è stata sia contenta che preoccupata per quello che sarebbe potuto succedere. E ha poi accettato l’invito di Marco.

Leggi anche: “Cosa succede là dentro”. Elena fuori da Uomini e Donne con Maurizio: il vero motivo dell’uscita di scena





Armando Incarnato dal chirurgo: le foto

Ma dopo questo exploit, Armando Incarnato non ha preso parte alle riprese del programma e ancora una volta non si conoscono i motivi di questa sua assenza. In trasmissione nessuno ha proferito parola sul cavaliere, anche Maria De Filippi non ha dato spiegazioni. Pure sui social nessuna informazione da parte del diretto interessato.

Ma a proposito di social, il cavaliere ci ha tenuto a mostrare ai fan i risultati di una recente visita dal chirurgo. Sul suo profilo ufficiale Instagram, ha infatti postato degli scatti subito dopo la seduta da uno specialista in chirurgia plastica ed estetica. “Ti toglie dieci anni ma la cosa fantastica che non si nota nessuna traccia di chirurgia e ti senti solo dire: stai veramente bene” ha scritto.

“Niente filtri! La pelle ringiovanita come quella di un bambino”, ha proseguito ancora Armando Incarnato nella didascalia della foto social con in primo piano il viso levigato dopo essersi recato dal chirurgo. Non resta da capire ora se lo rivedremo anche in studio oltre che su Instagram, dove è comunque molto seguito.