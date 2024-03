“Ha passato un biglietto a Mario!”. Uomini e Donne, Ida ora dovrà parlare per forza: il pubblico vuole risposte

Uomini e Donne, aumentano i dubbi su Ida Platano: spunta un misterioso biglietto consegnato a Mario. Intanto, nel corso delle puntate scorse, la dama ha baciato Pierpaolo. In occasione del compleanno del campano, infatti, la tronista ha deciso di fargli una sorpresa. Gli ha preparato una torta e fatto un regalo, confezionandolo in un palloncino gigante. Nella puntata scorsa è andata in onda l’esterna di Ida con Pierpaolo e quello che è successo ha mandato su tutte le furie Mario.

Durante l’esterna Ida ha fatto conoscere a Pierpaolo un suo carissimo amico. Poi si sono sdraiati ed è scattato il bacio, non proprio un bacio passionale, ma tanto è bastato per far arrabbiare Mario. Il comportamento del cavaliere ha preso tutti in contropiede. Lui infatti è uscito dallo studio per andarsene e i cameraman l’hanno inseguito fuori salvo dover poi interrompere il collegamento per motivi tecnici.





Uomini e Donne, Ida Platano manda un biglietto a Mario

I commenti su Pierpaolo non sono tutti uniformi. “Non è che Pierpaolo sia meglio degli altri, cerca sempre di imporre quello che vuole e di sminuire gli altri corteggiatori intervenendo anche quando non dovrebbe. A me non piace per niente, lo trovo falso”. E ancora: “Ida falsa, sta ingannando a Pierpaolo, tutta finzione vai a casa falsa e bugiarda…esci con Mario e fai subito”.

Sembra infatti proprio che Mario sarà la scelta. Le anticipazioni di Uomini e Donne parlano chiaro: “Si verrà a sapere che Ida Platano avrà fatto recapitare un biglietto a Mario, dopo che lui aveva fatto le valige per andarsene. Il corteggiatore lascerà da parte l’idea di lasciare Uomini e donne e tornerà in studio. Verranno inoltre mostrate le due esterne che la tronista avrà realizzato con Pierpaolo e Daniele”, riporta Blasting news.

Cosa ci sia scritto sul biglietto non è dato sapere, ma la redazione vorrà vederci chiaro: “Che trono bruttissimo prendi Mario ed esci tanto che ti importa a settembre le tue storie le fai finire perché starai sul parterre e li vuoi stare malate di protagonismo vai a fare la mamma ma c’è troppo business e a te quello interessa”.