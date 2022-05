“Ripetilo, avanti”. UeD, Gianni Sperti non resta in silenzio: ha sentito tutto e attacca

Uomini e Donne Gianni Sperti insultato in studio. Bufera sul cavaliere Franco Fioravanti. I rapporti tra i due non sono mai stati particolarmente caldi. Anzi. Poche settimane fa, subito dopo il ritorno di Riccardo Guarnieri, aveva usato parole durissime contro Franco: “un uomo non elegante, maleducato e ineducato”. Franco era salito agli onori della cronaca per il suo corteggiamento a Gemma Galgani. Un corteggiamento che si era presentato così: “Da Gemma mi farei fare un altro massaggio, è bravissima”.



“Gemma è stata davvero carina a farmi quel massaggio, è riuscita ad attenuare moltissimo il mio mal di schiena. Lei mi ha rimesso al mondo e non me lo sarei aspettato”. Una storia poi finita malissimo. Tanto che anche Maria De Filippi era intervenuta: “Gemma, non gli piacevi perché vedendoti da casa aveva l’impressione che tu facessi parte della categoria personaggi televisivi”. Franco ha precisato: “Non era cosa una legata, avevo detto che la persona Gemma è diversa del personaggio”.





Uomini e Donne Gianni Sperti insultato in studio



Poi era intervenuto Gianni Sperti: “La serata prima che la lasciasti non c’è stato tutto questo amore da parte di Gemma. Uno dei due mente!”. “L’ho vista distaccata, la seconda serata passata insieme ho avvertito delle sensazioni differenti, mi ha dato la conferma che non provavo niente”, si era difeso Franco. “Non da parte mia di certo, io ho provato tutt’altre sensazioni anche da parte tua, anche fisiche”, aveva risposto la dama di Uomini e Donne.



Tra l’altro, Gemma Galgani ha fornito una versione differente rispetto a Franco. La dama di Uomini e Donne aveva parlato di grande passione e di baci che si sono scambiati nell’uscita insieme, mentre lui non ha provato alcun sentimento e aveva deciso di non volersi più frequentare. Dopo aver sentito le parole della De Filippi, la dama piemontese aveva compreso tutto bollando Franco come un personaggio da non frequentare.



Una cosa ribadita, in un certo modo, da Gianni Sperti che ha fatto capire di essere stato chiamato da Franco al femminile. Secca la risposta dell’opinionista. “Puoi chiamarmi zia, nonna, Giuseppina, Giovanna, Gianna, non mi offenderei mai…”. Altrettanto bruciante la risposta di Franco: “Non è quello il significato…Non hai capito neppure il significato…Sei troppo ignorante per capirlo…”.

“Non lo fate”. UeD, Gianni Sperti avverte Ida Platano e Riccardo Guarnieri