“Li manda Maria De Filippi”. GF Vip, segreto svelato: Alfonso Signorini bruciato sul tempo

Da Uomini e Donne al GF Vip, spuntano due nomi importanti per la prossima edizione. Sono molti anni che la casa del GF Vip accoglie personaggi diventati noti grazie ad una precedente partecipazione a Uomini e Donne. Andrea Damante, Giulia De Lellis, Sophie Codegoni e Andrea Zelletta sono solamente alcuni dei ragazzi scoperti da Maria De Filippi che hanno preso parte ad un’edizione del reality Mediaset. Uomini e Donne, del resto, continua a far discutere ed appassionare. Negli ultimi giorni poi le notizie non sono proprio mancate.



L’ex volto Simone Florian è tornato single. Molti fan non se lo sarebbero mai aspettato eppure le parole dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne hanno confermato tutto. Chiusa la relazione con Eleonora Prezioso a cui Simone era legato da più di due anni: “Faccio un post,un post per essere chiaro una volta sola, mi state scrivendo in tanti, tantissimi”. Così mentre arrivano notizie di ben altro tenore da Giacomo Czerny.





A riportare l’indiscrezione è il sito Isa e Chia che spiega come lui e Martina Grado abbiamo deciso di andare a vivere insieme. Il loro amore, del resto, era sembrato solido già dopo l’uscita dallo studio. Durante la scelta Giacomo aveva spiegato come: “La prima volta che ci siamo visti mi hai steso – ha esordito il videomaker –. Solo che non capivo realmente come tu fossi. Quando volevo mandarti via, non era perché non mi piacessi, ma perché avevo paura. Sei una persona molto forte. Poi piano piano è stata una cosa in crescendo”. (Leggi anche “Sono felice”. Cristian Imparato ha deciso di ripartire da zero, lontano dal mondo dello spettacolo ora vive così)



Tornando al gossip del GF Vip, parliamo di due ragazzi protagonisti della scorsa stagione di Uomini e Donne, e proprio durante quel periodo sul trono hanno creato un bellissimo rapporto d’amicizia. Si tratta di Luca Salatino e Mattero Ranieri. Pare che Alfonso Signorini sia interessato soprattutto al passato familiare poco sereno di Salatino che, dopo mille avversità, è riuscito ad affermarsi sia come personaggio televisivo che come chef.



Per quanto riguarda Ranieri, la sua avventura nella casa più spiata d’Italia potrebbe iniziare con un po’ di ritardo rispetto a quella del “collega”: una possibilità piuttosto accreditata, è che il ligure venga inserito nel cast solamente in corsa, ovvero a programma già avviato.

