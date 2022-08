Uomini e Donne, la nuova stagione è pronta ad iniziare. La data più probabile è quella del 19 settembre mentre e le registrazioni inizieranno durante l’ultima settimana di agosto. Sono giorni complessi per il talent, nei giorni scorsi era circolata la notizia dell’addio tra una coppia storica del programma, quella composta da Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia di Uomini e Donne. Come al solito a lanciare l’indiscrezione è Deianira Marzano decide di condividere lo screenshot di alcuni messaggi ricevuti sulla presunta rottura. “Purtroppo Eugenio Colombo e Francesca si sono lasciati. Lei è rimasta nella sua città da sola e lui è tornato a Cremona”.



“Presto prenderà casa con la sua nuova ragazza che ha già da qualche mese. Fonte attendibilissima perché io conosco bene la madre di Eugenio”. Non solo notizie negative però, un’altra amata coppia decide dopo un anno di iniziare la convivenza. Parliamo di Giacomo Czerny e Martina Grado. A riportare l’indiscrezione è il sito Isa e Chia che riporta anche altri particolari.





Uomini e Donne, Giacomo Czerny e Martina Grado convivono



Il loro amore, del resto, era sembrato solido già dopo l’uscita dallo studio. Durante la scelta Giacomo aveva spiegato come: “La prima volta che ci siamo visti mi hai steso – ha esordito il videomaker –. Solo che non capivo realmente come tu fossi. Quando volevo mandarti via, non era perché non mi piacessi, ma perché avevo paura. Sei una persona molto forte. Poi piano piano è stata una cosa in crescendo”. (Leggi anche “Sono felice”. Cristian Imparato ha deciso di ripartire da zero, lontano dal mondo dello spettacolo ora vive così)



E ancora: “Non è stato un colpo di fulmine ma qualcosa che è entrata sempre di più dentro di me. Ho imparato a saperti aspettare. Ho imparato sempre di più ad apprezzarti come donna. Con te c’è chimica, leggerezza, passione. Ci sono stati giorni in cui non riuscivo a non pensarti. Negli ultimi giorni non ho smesso di pensarti, di pensare che bussassi alla mia porta. Forse sei tu che scegli me. Mi hai insegnato tanto e ho una voglia matta di restare con te”.



Quindi è arrivato il turno della corteggiatrice che, elegantissima in nero, gli ha detto prima dell’abbraccio tra i petali rossi: “Trovandoti ho iniziato a sentirmi viva. Sei nei miei pensieri dal primo giorno in cui i nostri sguardi si sono incrociati. Non vedo l’ora che questi pensieri diventino la realtà”.

