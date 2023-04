Uomini e Donne, non c’è pace per Gemma Galgani: la storica dama del programma è stata infatti protagonista di uno spettacolo che molti fan del programma hanno definito, sui social, “al limite della decenza”. Succede tutto nei giorni in cui la Galgani ha accettato di conoscere Giuseppe, un nuovo cavaliere arrivato in studio per conoscerla. Nuova conoscenza che ha scatenato la reazione del pubblico. Si legge sulla pagina social del programma: “Gemma prima di massacrare questo nuovo signore mettiti seduta”.



“E con pazienza e tutto il tempo necessario vatti a rivedere 13 anni di puntate giusto per fare un riassunto dello squallore e volgarità di cui sei stata protagonista”. E altri commenti non son più teneri: “Gemma non uscirà mai con nessuno da lì, lo sanno pure i muri. Possiamo passare avanti per favore che è davvero insopportabile. Tra l’altro più passa il tempo più non si capisce cosa dice, visto che la dentiera inizia a stare larga”.

Uomini e Donne, Gemma Galgani e Paola: lite nel backstage



Insomma, nessuno le ha mandate a dire a Gemma Galgani come, del resto, nello studio di Uomini e Donne ha fatto Paola Ruocco che ha sparato a zero sulla dama definendola: ‘affamata’. Termine che ha ferito Gemma che si è messa faccia a faccia con la rivale. Dopo una calma apparente la lite, tuttavia, sarebbe degenerata. “Chi era agli Elios qualche giorno fa, infatti, fa sapere che le due sarebbero state separate dalle altre donne del parterre”.



“Prima che si mettessero le mani addosso: se già in studio si è sfiorata la rissa, nel backstage sarebbe accaduto di peggio ma il resto del cast avrebbe sedato la situazione allontanandole”, rivelano le anticipazioni. Altre fonti riportano che sia intervenuta anche la sicurezza. Insomma, per Maria De Filippi una brutta gatta da pelare. E il pubblico? Come al solito si divide: “Anche se Gemma vi sta antipatica, ma la volgarità e la falsità di Paola supera ogni limite, cmq certe affermazioni per solidarietà femminile nn si devono dire”.



“Tanto di capello alla classe di Gemma, a prescindere… Non si può piacere a tutti”. “Paola ha avuto il coraggio di dire quello che pensano tutti quando entra qualcuno per corteggiare Gemma e lei lo guarda come si guarda un dolce in piena dieta”.