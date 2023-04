Nuovi risvolti su Armando Incarnato a Uomini e Donne. Nei giorni scorsi si è parlato del fatto che il cavaliere napoletano avesse un manager e, addirittura, si fosse proposto per partecipare all’edizione appena conclusa del Grande Fratello Vip, la settima. Accuse arrivate nello studio del dating show condotto da Maria De Filippi e in cui il cavaliere napoletano è uno dei protagonisti più noti.

“Non sei umile, hai settemila manager ed è tutto una continua pubblicità. Lo sai perché stai ancora qui a scaldare la sedia? Perché questa estate, non mi ricordo se a giugno o a luglio, hai tentato di fare il provino per il Grande Fratello Vip ma ti hanno detto ‘mai, a te non ti prenderanno mai’. L’hai fatto e ci metto la firma. Hai fatto pure il provino per L’Isola dei Famosi”, la pesante accusa ad Armando Incarnata arrivata dalla dama Aurora Tropea.

Armando Incarnato, la verità di Alfonso Signorini sulla proposta per il GF Vip 7

Dopo le accuse della dama, Armando Incarnato ha minacciato ancora una volta di lasciare il programma, respingendo le accuse di Aurora e chiedendo a Maria De Filippi di chiamare Alfonso Signorini confermare la sua versione.” No Maria, devi chiedere. Dovete andare a chiedere se io ho fatto mai provini per Temptation Island, Grande Fratello, Isola dei Famosi o qualche altro reality che esiste in Italia e me ne vado via da qua dentro. Sennò se ne deve andare via lei”.

“Nel frattempo io me ne vado. Quando tu avrai capito che io non ho fatto nulla di tutto questo che mi viene detto e poi lei deve andarsene, altrimenti me ne vado io”, la richiesta di Armando Incarnato a Maria De Filippi, che ha accettato la richiesta del cavaliere ma ha commentato ammettendo “Trovo tutto esagerato”. Ma così è stato, la conduttrice ha chiamato Alfonso Signorini per chiedere la versione dei fatti su Armando Incarnato e il Grande Fratello Vip.

Nella puntata in onda Armando Incarnato è tornato sull’argomento e durante un nuovo scontro ha parlato a chi lo ha accusato: “Che paura avete? Le accuse che ho avuto sono state smentite tutte. Tu perché sei ancora lì?”, ha detto il cavaliere facendo intendere quindi che Alfonso Signorini ha smentito le accuse lanciate da Aurora Tropea.