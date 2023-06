Uomini e Donne, tra Isabella Ricci e Gemma Galgani non è mai corso buon sangue e non appena saputo del divorzio della Ricci pare che la dama torinese abbia commentato in maniera piuttosto pungente il fatto. L’annuncio del divorzio era arrivato nei primi giorni di giugno, dopo un lungo silenzio e tante, anzi tantissime chiacchiere. Isabella ha raccontato di essere stata lei a decidere di chiedere il divorzio: “Il grande rispetto che nutro per me stessa”.

“Mi ha imposto di procedere nella direzione degli ultimi sei mesi. Non è stata una decisione presa su elementi banali”, ha spiegato Ricci. La crisi, dice sempre Isabella Ricci al sito, è iniziata a metà gennaio. È ovviamente amareggiata per come è andato a finire il rapporto su cui aveva tanto investito ma guarda positiva verso il futuro.





Uomini e Donne, Gemma Galgani punge Isabella Ricci

Parole queste sulle quali si inserisce Gemma. A mettere tutto nero su bianco è il settimanale Nuovo diretto da Roberto Signoretti che scrive: “Dopo il fallimento amoroso di Isabella, chi conosce bene Gemma svela che prova una sottile soddisfazione. La separazione della Ricci, con cui ha litigato in tv, dimostra che in amore bisogna muoversi con cautela, proprio come fa lei”.

E ancora: “Non vede l’ora di poterglielo dire in faccia”. Insomma, sembrerebbe che Gemma abbia preso la notizia con un abbozzo di sorriso in attesa di tornare in studio. Le prime indiscrezioni sul cast di Uomini e donne 2023/2024 rivelano che è confermata la presenza della dama. Così come quella di altri due volti noti. Sul finire della puntata conclusiva di questa edizione, ha confermato ufficialmente la presenza di Gianni e Tina nel cast della nuova edizione.

Il pubblico non l’ha presa benissimo. “La befana plastificata ha dimostrato che dovrebbe dare una ritoccata anche al cervello è vergognosa oltre che rancorosa. Gemma una grandissima maleducata voglio capire come le consentono di fare certe cose in trasmissione. Il suo tempo a Uomini e Donne è scaduto”.