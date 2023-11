“Mi vuoi sposare?”. UeD, arriva l’ex della protagonista e lei gela tutti. Maria è ‘sconvolta’: cosa è saltato fuori

Uomini e Donne, scena mai vista prima. Nella puntata del 17 novembre protagonista è stata Claudia Lenti che sta frequentando Alessio Pili Stella. Tuttavia, come anticipato da Lorenzo Pugnaloni, nella registrazione di un paio di giorni fa si è scoperto che i due hanno posto fine alla loro conoscenza. In ogni caso non è di questo che vogliamo parlare, ma dell’inaspettato arrivo in studio dell’ex di Claudia. Marco, questo il nome dell’uomo, ha affermato di essere ancora legato all’ex.

Nel corso del confronto sono venute fuori cose particolari. Claudia ha ricordato alcuni fatti della sua storia con Marco che hanno lasciato lo studio a bocca aperta. I due sono stati insieme per circa sette mesi e si è trattato di un rapporto molto intenso. Col tempo però sono emersi degli atteggiamenti che hanno fatto pensare Claudia e in seguito i suoi timori si sono purtroppo rivelati veritieri.

Il racconto di Claudia sulla storia con Marco

Dopo aver fatto parlare Marco Claudia lo ha ringraziato: “Ho apprezzato il gesto. Non me lo aspettavo, però no. Io sto adesso con Alessio. Per me la storia è chiusa. Mi hai fatto molto male. Ti ho amato tanto. Però per me la storia è chiusa”. Insomma, per Claudia non c’è alcuna possibilità di tornare con Marco che evidentemente per lei ha commesso errori imperdonabili.

Poco dopo Claudia Lenti aggiunge: “Vederti qua in studio non mi farebbe bene perché mi ricorderebbe tutte le cose brutte che ho passato che sono state veramente brutte, le ho passate a fatica, ci sono stata malissimo, forse nessun uomo mi ha fatto così male. E vederi qua tutti i giorni, ricordarmi come sono stata male, non me lo posso permettere e non è giusto”.

Claudia vorrebbe che Marco non rimanesse, ma Alessio… #UominieDonne pic.twitter.com/MNt19hMiab — Uomini e Donne (@uominiedonne) November 17, 2023

A quel punto è intervenuto Alessio che ha detto “Io invece vorrei che lui rimanesse“. Il cavaliere teme che la storia tra i due non sia ancora finita aggiungendo che Claudia ha ancora a casa un oggetto molto importante. Alla richiesta di spiegazioni è Claudia a parlare: si tratta di un anello di fidanzamento. I due stavano per sposarsi, ma poi proprio all’ultimo lei ha rifiutato perché aveva un brutto presentimento su Marco, successivamente purtroppo confermato dai fatti.

