Un messaggio stringato affidato ai social. Parole gonfie di dolore, quelle del protagonista di Uomini e Donne, che non lasciano spazio ad interpretazioni. “Tutto ha un inizio e tutto ha una fine – scrive – Tanto ci ritroveremo tutti lì, come in terra così in cielo ci saranno le differenze tra gli esseri umani e tu farai la differenza anche lì. Buon viaggio e tranquillo che troverai le porte aperte. Avvisa che se dovessi arrivare prima del previsto voglio il tappeto rosso”. Tantissimi i commenti piovuti.

Vicinanza e sostegno per un vuoto lasciato nella sua vita da una persona importante. Non è chiaro di che natura sia il lutto che l’ha colpito, se sia una parente o un amico particolarmente stretto, ma una cosa è sicura: era qualcuno a lui molto vicino. Il fatto di non comunicare l’identità, poi, è nel dna del personaggio.





Uomini e Donne, lutto per Armando Incarnato: l’annuncio social

Diretto davanti alle telecamere, quanto riservato sulla sua vita privata. Si tratta di Armando Incarnato che proprio poche settimane fa era tornato in trasmissione dopo una lunga assenza. Lo scorso anno era stato travolto dalle accuse di avere un manager che lo avevano da una parte ferito, dall’altro spinto a raccontare pubblicamente la sua versione di fatti.

Accuse, poi, c’erano state anche intorno alla sua vita privata con una fidanzata sembra affibbiatagli e l’accusa di restare a Uomini e Donne solo per interesse. Accuse che Armando aveva smontato punto per punto, riuscendo ad uscire sempre a testa alta. Il lutto che ha colpito Armando dovrebbe, a questo punto, essere la ragione della sua assenza dalle registrazioni del 15 novembre.

Assenza che aveva fatto pensare a ben altro. “A sette giorni da questo inaspettato ritorno, però, Armando si è già assentato e il pubblico non sa perché: potrebbe trattarsi di problemi personali, di impegni presi in precedenza oppure di un ripensamento suo o degli addetti ai lavori sulla sua presenza agli Elios”.