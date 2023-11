Mamma per la prima volta. L’ex protagonista di Canale 5 ha già conosciuto il suo principino che, come si capisce dalle sue parole, era atteso fra qualche tempo. “Qui qualcuno ha deciso di arrivare un po’ in anticipo”, ha infatti scritto nella didascalia del post condiviso poche ore fa dove la manina del nuovo arrivato è dolcemente accarezzata da quelle dei neo genitori. È un maschietto e si chiama Nicholas il primo figlio della coppia che è insieme dal 2020. L’annuncio della gravidanza era arrivato a giugno scorso, con l’ecografia e la foto di piccolissime scarpe da ginnastica.

“Un anno fa siamo riusciti ad aggiungere un tassello importante nella nostra vita acquistando la nostra prima casa, oggi più che mai c’è qualcuno che sta bussando dentro il mio pancino e non vede l’ora di colorare la nostra vita nel miglior modo – aveva fatto sapere – Io già ti amo così tanto piccolo a scricciolo/a. E nel modo più semplice ( mi conoscete ormai) sono felicissima di condividere questa notizia bellissima insieme a voi. La mia assenza di questi mesi è giustificata”.

L’ex vip di Canale 5 mamma per la prima volta: è nato Nicholas

Più che giustificata: auguri a Irene Capuano e al compagno Christian Galletta. Con lui l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex di Luigi Mastroianni, è fidanzata da 3 anni e ora ha messo su famiglia. La neo mamma, dopo la rottura con l’ex tronista di UeD che l’aveva scelta, ha incontrato quello che ora è diventato il papà del suo primo bebè.

Christian Galletta non c’entra niente col mondo dello spettacolo: è un imprenditore e fondatore di Cg Motors. Tra i suoi amici e soci in affari c’è però un volto conosciuto sul piccolo schermo e precisamente a UeD, Lorenzo Riccardi. Che è stato tra i primi a congratularsi per la nascita del piccolo Nicholas.

“Auguri amici miei. Benvenuto principino, dai che Maria Vittoria ti vuole conoscere. Vi voglio bene”, ha commentato l’ex tronista anche lui da poco diventato papà di una bambina nata dall’amore con la sua corteggiatrice Claudia Dionigi. Tra gli auguri a Irene Capuano anche quelli di Arianna Cirrincione, anche lei in dolce attesa: “Benvenuto piccolo. Auguri ragazzi” ha scritto la fidanzata di Andrea Cerioli, anche lei pronta a diventare mamma.