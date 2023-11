Grandissima emozione per la nonna vip, che ha potuto vedere grazie all’ecografia i lineamenti del futuro nipote, che nascerà tra non molto. Lei ha preso parte quindi alla visita medica effettuata dalla figlia famosa, con quest’ultima che pure ha trattenuto a stento le lacrime. C’è gioia immensa nella loro famiglia e la volontà è quella di finire i mesi il prima possibile per accogliere in famiglia il bebè. Al loro fianco c’era ovviamente la dottoressa che ha permesso la visione di quella splendida immagine.

La giovane aveva già comunicato altre informazioni in passato sul futuro bimbo, ma stavolta la presenza della nonna vip c’è stata per la prima volta in assoluto. Ha visto i lineamenti del nipotino ed è rimasta particolarmente colpita. L’annuncio sulla gravidanza della figlia era stato fatto così: “Sono incinta, non è amatriciana!. Sono incinta da cinque mesi e mezzo, mi sono chiusa in masseria con mamma perché volevo tenerlo per me, per noi, il più possibile. Dovrebbe nascere il 14 gennaio, sarà un maschietto“.

La nonna vip vede per la prima volta i lineamenti del nipote

Il 10 ottobre scorso, quando la nonna vip non era presente ad assistere ai lineamenti del nipote, la futura mamma aveva invece fatto vedere ai suoi fan un’altra ecografia e aveva commentato: “Amore lui… Grazie alla mia ginecologa, la dottoressa Stefania Grande, che mi fa vedere il mio piccolo grande cuore che cresce”. Nelle ultime ore un altro momento super coinvolgente, che ha riguardato anche una famosa cantante e personaggio tv.

Parliamo di Romina Power, che ha potuto scorgere le primissime fisionomie del nipote, che nascerà grazie alla figlia Romina Carrisi. Quest’ultima su Instagram ha pubblicato il video dell’ecografia e ha scritto nella didascalia del post: “Grazie per l’appuntamento mensile con il mio bambino con la mia ginecologa dott. Stefania Grande. Oggi nonna Romina l’ha visto per la prima volta“. E ha anche aggiunto ben tre cuori rossi.

E proprio Romina Power ha commentato sotto il post della figlia: “Che bello vedere il mio nipotino in diretta“. Ovviamente sono apparsi anche tantissimi messaggi di gente comune, che hanno apprezzato questo momento familiare.