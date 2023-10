Fan impazziti dopo la notizia della dolce attesa. Anche i vip talvolta scelgono di mantenere discrezione e riservatezza per questioni alquanto delicate. Ed è questo il caso della figlia vip che dopo 5 mesi ha finalmente rivelato a tutti di essere pronta a diventare mamma. Immancabile l’emozione molto forte che non è riuscita a trattenere durante l’ecografia. Così ha dunque confermato tutto e i fan non potevano che inondarla di auguri.

Romina Carrisi in dolce attesa. L’annuncio è arrivato dopo 5 mesi di silenzio e riservatezza. Qualche indizio ha cominciato a trapelare quando sul settimanale Diva e Donna sono uscite le prime foto con un pancino già a vista, ma oggi sarebbe stata la diretta interessata a rompere il silenzio. La figlia di Al Bano e Romina Power ha preferito aspettare per poi lanciare la notizia a sorpresa.

Romina Carrisi in dolce attesa. L’emozione non si contiene durante l’ecografia

Ecco nel dettaglio come ha scoperto di essere in dolce attesa, pronta a condividere la gioia più grande con il compagno Stefano Rastelli: “Sono incinta, non è amatriciana!. Sono incinta da cinque mesi e mezzo, mi sono chiusa in masseria con mamma perché volevo tenerlo per me, per noi, il più possibile. Dovrebbe nascere il 14 gennaio, sarà un maschietto“. In dolce attesa di un maschietto, Romina Carrisi lo ha annunciato ai microfoni di Verissimo.

“L’ho scoperto mentre ero in Croazia, avevo finito di girare lo spettacolo di papà, mi sentivo sempre stanca e quando sono arrivata da mia sorella in Croazia lei mi ha accompagnata a prendere il test e alla fine ho scoperto di essere incinta”. E ancora: “Ho chiamato Stefano, lui era in Bangladesh, ed è scoppiato in una risata di gioia. Lo volevamo entrambi, è stato molto desiderato“.

E adesso che le carte sono state svelate, ecco l’emozione durante l’ecografia impossibile da trattenere. Romina Carrisi ha condiviso le foto senza più trattenere il segreto. Il piccolo di casa verrà alla luce nel mese di gennaio e nel frattempo è sempre emozionante continuare a seguire i futuri mamma e papà nei prossimi mesi, tutti presi dai preparativi per l’arrivo del bebè.