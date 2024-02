Uomini e Donne, Ernesto ha messo gli occhi sulla nuova dama e il pubblico sembra essersi fatto un’idea precisa: “Avete visto come si guardano? Alla fine sceglierà lei”. In questi giorni Ernesto è stato spesso sotto i riflettori, il modo in cui ha trattato Barbara De Senti ha fatto cambiare idea ad una parte dei telespettatori. Se prima lo vedevano tutti come un riferimento, ora non gli vengono risparmiate critiche dure tra cui quella di “giocare con i sentimenti delle persone ed essere interessato solo alla visibilità”.

>>“Un momento incredibile”. Grande Fratello, per Greta sta per succedere una cosa pazzesca. Lacrime nella casa e per tutti

Le lacrime di Barbara durante la puntata di oggi ha toccato anche Maria De Filippi che ha tentato da una parte di rincuorarla, dall’altra di stimolarla a reagire: “Devo capire se questo è dovuto a lui. Lui dice che ci siete visti due volte e questa disperazione è esagerata. Per questo dice che magari è dovuto a cose tue. Io posso essere presa da un’ipotesi, ma anche da una realtà. Ora sei presa da un’ipotesi, siamo d’accordo?”.





Uomini e Donne, Ernesto interessato alla dama Jasminika

Barbara, c’è da dirlo, ha accusato il colpo. Ancora di più quando Ernesto ha dimostrato il suo interesse per la dama Jasminika. Dopo aver fatto apprezzamenti, ha chiesto e ottenuto di ballare al centro dello studio insieme a lei davanti ad un’incredula Barbara De Santi. Un gesto che, una volta di più, ha sollevato le proteste del pubblico.

“Lui è un poliamoroso e non lo puoi cambiare. Uomini così ti fanno solo stare male, cara Barbara. Liberatene. Questi predicano l’amore libero per poi fare le peggio cose. Che volgarità”, scrive un fan. E ancora: “Ernesto non cerca una compagna, sta seduto lì solo perché piace alla redazione”. Ma critiche ci sono anche per Barbara.

“Mamma mia, neanche alle medie questo atteggiamento oltre il ridicolo contro un’altra ragazza solo per un uomo, guarda dall’alto in basso con il sopracciglio alzato e cerca di allontanare le altre da lui (come se questo potesse di conseguenza avvicinarlo a lei). Che imbarazzo”.