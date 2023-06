Maria De Filippi ha già in mente la nuova edizione di Uomini e Donne, al termine di una stagione travagliata segnata da tante polemiche la padrona di casa pare abbia messo davvero tanta carne al fuoco. La prima novità riguarda un delle stelle del programma di Maria De Filippi: Tina Cipollari. stando a quanto riporta Blasting News lei potrebbe rivestire un ruolo diverso da quello a cui, ormai da anni, ha abituato il pubblico di Canale 5. Da opinionista a tronista. O meglio, dama. Uno scoop, insomma.

Resta un’indiscrezione al momento, ma pare che Tina Cipollari abbia voglia di rimettersi in gioco, dopo la fine della sua relazione e spererebbe di trovare l’anima gemella. Per il momento però nessuna conferma. La seconda riguarda la possibile rivoluzione sul trono classico. A lanciare il retroscena è il settimanale Nuovo guidato Riccardo Signoretti.





Uomini e Donne, la nuova edizione inizierà il 18 settembre

Nel dettaglio emerge la voce secondo la quale Maria De Filippi sarebbe intenzionata a puntare maggiormente sui protagonisti del trono over piuttosto che sui giovani volti del trono classico. La padrona di casa del talk show dei sentimenti, a quanto scrive Blasting news: “sarebbe stufa di essere “presa in giro” dai tronisti che vengono scelti per mettersi in gioco in trasmissione, soprattutto dopo il fallimento delle ultime storie di questa edizione”.

Tutto in attesa di conferma. Una conferma però arriva da Lorenzo Pugnaloni che attraverso la sua pagina Instagram ha fatto sapere che Maria De Filippi ha chiamato tutti a raccolta dal prossimo agosto. A quanto si apprende infatti la prima registrazione per la nuova stagione di Uomini e donne è fissata per l’ultima settimana di agosto. Ma non finisce qui, perché abbiamo anche la data di inizio della messa in onda del programma.

Si tratta di lunedì 18 settembre e non si tornerà indietro. Ora resta da disegnare il cast che sarà, ad ogni modo, di prim’ordine. Da capire che fine faranno i senatori del programma: da Armando Incarnato e Gemma Galgani a, soprattutto, Riccardo Guarnieri preso molto di mira nella passata stagione. E tanta attesa c’è per capire quali saranno i nomi nuovi del programma.