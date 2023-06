Tina Cipollari, grosse novità in vista a Uomini e Donne. La presenza dell’opinionista storica del dating show di Maria De Filippi non è mai stata in discussione nella nuova stagione. A settembre tornerà su quella poltrona insieme a Gianni Sperti per commentare le vicende dei protagonisti. A proposito, tra le indiscrezioni che fioccano sembra che la produzione stia lavorando anche relative alla riorganizzazione del programma stesso.

Si parla infatti di una possibile cancellazione del Trono Classico, che tuttavia al momento non è stata ancora confermata, e si pensa che i due troni potrebbero venire nuovamente separati, proprio come i vecchi tempi, quando c’erano quello Over e, appunto, quello Classico. Ovviamente si tratta ancora solo di rumor e bisognerà attendere qualche mese per vedere cosa avranno deciso Maria De Filippi e i suoi autori.

Leggi anche: “Tanti, tanti soldi…”. Tina Cipollari nei guai: la notizia arriva dopo la fine di UeD





Tina Cipollari, grossa novità nella nuova edizione

Ma torniamo a Tina Cipollari. Come detto la Vamp e Gianni Sperti rimangono un punto fermo a Uomini e Donne, ma stando a quanto riporta Blasting News lei potrebbe rivestire un ruolo diverso da quello a cui, ormai da anni, ha abituato il pubblico di Canale 5. Da opinionista a tronista. O meglio, dama.

Uno scoop, insomma. Resta un’indiscrezione al momento, ma pare che Tina Cipollari abbia voglia di rimettersi in gioco, dopo la fine della sua relazione e spererebbe di trovare l’anima gemella. Per il momento però nessuna conferma. E, addirittura, nessuna news nemmeno sul fronte vita privata: da tempo l’opinionista di UeD è praticamente sparita dai social.

Se nello studio di UeD lei non perde mai un’occasione di far sentire la sua voce, sul web le cose vanno decisamente in modo diverso. Tina Cipollari è letteralmente sparita dalla circolazione da più di un mese, infatti il suo ultimo post Instagram risale a domenica 30 aprile, quando aveva augurato una buona giornata ai suoi follower.