“Tanti, tanti soldi…”. Tina Cipollari nei guai: la notizia arriva dopo la fine di UeD

Brutte notizie per Tina Cipollari, nonostante Uomini e Donne sia ormai finito da diverso tempo. Gli strascichi della scorsa edizione del programma si stanno facendo sentire ancora oggi e l’ultima indiscrezione sull’opinionista è abbastanza preoccupante per lei. Se da un punto di vista lavorativo ha incassato la riconferma anche nella prossima stagione, per quanto concerne quello più personale la situazione non è proprio rosea.

E proprio di Tina Cipollari si era parlato qualche giorno fa per il suo silenzio, dopo la fine di Uomini e Donne. Tina è letteralmente sparita dalla circolazione da oltre un mese, infatti il suo ultimo post Instagram risale a domenica 30 aprile, quando aveva augurato una buona giornata ai suoi follower. Da lì il silenzio tombale. Sappiamo, come detto prima, che è stata riconfermata da Maria nella trasmissione anche a partire da settembre, ma ora i fan si stanno chiedendo perché lei non si faccia più sentire.

Leggi anche: “Ma perché?”. Tina Cipollari, il suo amato pubblico è preoccupato: sta succedendo dopo UeD





Tina Cipollari, guai dopo Uomini e Donne: “Dovrà uscire tanti soldi”

Una situazione allarmante per Tina Cipollari, se i rumor dovessero trovare conferma nelle prossime ore. Anche se Uomini e Donne è ormai andato in archivio, c’è una vicenda che invece è più viva che mai. Lei rischierebbe di dover pagare tanti soldi, a causa di una procedura legale che sarebbe stata organizzata contro la sua persona. C’è un uomo che avrebbe deciso di portarla in tribunale affinché possa ottenere un risarcimento.

Secondo il sito Anticipazioni Tv, Tina sarebbe finita nei guai per colpa dei litigi furibondi con il cavaliere Elio. Quest’ultimo, dopo essere stato attaccato ripetutamente dalla donna, avrebbe presentato una querela ai suoi danni. E adesso l’opinionista di UeD rischierebbe di dover pagare una multa molto cara, che le causerebbe la fuoriuscita di parecchio denaro. Ovviamente bisognerà attendere i prossimi giorni per cercare di capire qualcosa in più su questa querelle.

Elio aveva detto in una puntata che, per rispetto anche di Maria De Filippi, avrebbe evitato di querelare la Cipollari. Ma potrebbe adesso aver cambiato idea e sarebbe pronto a darle battaglia fino all’ultimo.