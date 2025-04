Nella registrazione di Uomini e donne del 7 aprile, il tronista Gianmarco Steri sembra aver impresso una svolta decisa al suo percorso televisivo, mettendo in atto quella che molti hanno definito una vera e propria “scrematura” tra le ragazze che sta frequentando. Secondo quanto riportato dal blogger Lorenzo Pugnaloni, durante la puntata il comportamento del giovane ha destato non poche perplessità tra il pubblico e le stesse corteggiatrici. In particolare, ha colpito l’atteggiamento freddo e distaccato tenuto nei confronti di Cristina Ferrara, che ha lasciato lo studio in lacrime senza che Gianmarco provasse minimamente a fermarla.

La tensione tra i protagonisti era già alta nei minuti precedenti, quando Nadia Di Diodato ha deciso di autoeliminarsi dopo aver visto un’esterna molto intensa tra Gianmarco e Francesca. In quell’occasione, la giovane ha accusato il tronista di incoerenza, lasciando lo studio visibilmente delusa. Poco dopo, anche Cristina ha espresso il suo malcontento, lamentando una freddezza sempre più evidente da parte di Steri, che ha replicato con parole piuttosto dure: “Non mi arrivi emotivamente, solo esteticamente”, ha dichiarato. Una frase che ha ferito profondamente la corteggiatrice, spingendola a lasciare la trasmissione tra le lacrime, senza fare ritorno.





Uomini e Donne, Gianmarco va a riprendersi Nadia

Il comportamento di Gianmarco ha continuato a far discutere anche nei momenti successivi. Dopo aver ballato con Francesca, non ha mostrato alcun segno di turbamento per l’uscita di Cristina e, tornato al suo posto, ha chiesto notizie solo di Nadia. A quel punto ha lasciato lo studio e si è diretto nel backstage, dove pare abbia cercato proprio la ragazza che si era appena autoeliminata. Non ci sono state però immagini né informazioni certe su ciò che sia successo dietro le quinte, anche se Pugnaloni ha lasciato intendere che qualcosa tra i due ci sia stato: “Lui è già andato a riprenderla, e lei tornerà sicuro”, ha scritto in una storia pubblicata su Instagram.

Nessuna notizia invece su un eventuale confronto tra Gianmarco e Cristina, che, almeno secondo quanto trapelato, è stata completamente ignorata dal tronista. L’assenza di qualsiasi gesto di interesse o chiarimento nei confronti della corteggiatrice ha rafforzato l’idea che la sua avventura all’interno del programma possa considerarsi ormai conclusa. In molti, infatti, ritengono che Gianmarco potrebbe escluderla ufficialmente nelle prossime puntate, considerato il modo in cui ha gestito – o meglio, non gestito – la sua uscita.

Tutta l’attenzione ora è rivolta alle registrazioni previste per domenica 13 e lunedì 14 aprile, quando il pubblico potrà finalmente scoprire se Nadia tornerà davvero in studio, confermando le voci di un chiarimento tra lei e il tronista. Il tempo stringe e la scelta si avvicina: Gianmarco sarà chiamato presto a compiere un passo definitivo, e il comportamento degli ultimi giorni sembra suggerire che la rosa delle pretendenti si stia ormai riducendo a due nomi soltanto.