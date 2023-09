Bufera su Tina Cipollari, Uomini e Donne inizia con il botto. Le ultime anticipazioni raccontano di un’uscita particolarmente infelice dell’opinionista che avrebbe fatto saltare sulla sedia tutti. Così mentre continua a tenere banco il giallo Riccardo Guarnieri, ancora lontano dallo studio. Proprio nelle ultime ore è arrivata un’altra segnalazione sul suo conto: “Sì, è vero, l’ho visto anche io. Mano nella mano con una giovane ragazza. Abitiamo a pochi chilometri di distanza. Lei è giovane e molto bella”.

“Di una bellezza semplice, non appariscente. Niente a che vedere con le altre che ha frequentato a Uomini e Donne. Capelli lunghi, biondo scuro. Lui è uguale a come si vede in tv. Di persona è anche un po’ più bello e muscoloso. Gli ho fatto la radiografia quando l’ho incrociato!”. In attesa di capire cosa farà Riccardo ecco che un altro cavaliere sta facendo discutere.





Uomini e Donne, critiche su Tina Cipollari per le frasi su Elio

Si tratta di Elio Servo, l’uomo al centro della polemica scatenata da Tina. Le anticipazioni di Blasting news rivelano come: “anche quest’anno si ripeterà la stessa scena: le anticipazioni del talk show rivelano che Tina non perderà occasione per provocare il cavaliere, al punto da presentarsi in studio con dei cannoli siciliani, nonostante sia consapevole dell’intolleranza di Elio alla ricotta”.

“In questo modo, quindi, l’opinionista si mostrerà subito sul piede di guerra nei confronti del cavaliere napoletano e in studio si riaccenderà lo scontro verbale”. Non appena ha iniziato a circolare la notizia è scoppiata la bufera su Tina Cipollari, con alcuni fan che si sono spinti fino a chiedere la cacciata dell’opinionista dallo studio. Già lo scorso anno, infatti, Tina si era resa protagonista di uno screzio e le polemiche erano fioccate.

Per quanto un cavaliere possa essere caratterizzato da un basso livello di empatia infatti il pubblico aveva gradito certe uscite fuori luogo. Rivolgendosi al cavaliere Tina aveva detto: “Se c’è una cosa che detesto di più quando gente come te viene a giocare a fare il signore”. Motivo scatenante della lite era stata il fatto che il cavaliere avesse raccontato una curiosità sulla sua vita infantile: da ragazzino aveva vissuto una brutta esperienza con burro e ricotta al punto da non poterli più mangiare.