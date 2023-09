Fuori una notizia bomba su Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. A quasi quattro mesi dalla nascita della figlia Celine Blue, ecco che i follower si sono accorti di una novità inaspettata sui social. Ma, per essere chiari al 100%, c’è un po’ di discordanza nei commenti e quindi tutto può davvero succedere. Mancano le parole dei due protagonisti, quindi siamo sempre nel bel mezzo dei rumor, che stanno diventando sempre più frequenti e incredibili.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono certamente due genitori molto felici, infatti sono al settimo cielo da quando sono finalmente diventati mamma e papà. Ma chi li segue ogni giorno si è reso conto che il giovane avrebbe compiuto un gesto che ha lasciato tutti con la bocca aperta. Amarezza e delusione negli ammiratori, ma subito dopo c’è chi ha riportato un’altra verità e il mistero si infittisce quindi di ora in ora.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, brutte voci sulla coppia

Possiamo subito dire che non sono state diffuse voci positive sulla coppia, quindi Sophie Codegoni e Alessandro Basciano dovrebbero uscire allo scoperto per farci capire qualcosa in più. Al momento abbiamo però le ipotesi dei seguaci degli ex concorrenti del Grande Fratello Vip, i quali sono molto preoccupati. Anche se qualcuno ha subito cercato di gettare acqua sul fuoco per evitare di alimentare le brutte indiscrezioni.

Secondo alcune segnalazioni, riprese dal sito Blogtivvu, Basciano non seguirebbe più su Instagram la partner Sophie. E questo farebbe pensare ad una possibile crisi amorosa, se non addirittura una rottura definitiva. Un’utente, che ha fatto notare che non ci sarebbe più il segui dell’ex gieffino, ha scritto: “Sophie, Oriana, biondine mie, voi sì che potreste diventare best friends”. Ma c’è chi invece ha poi fatto un altro tipo di scoperta.

sophie, oriana, biondine mie, voi si che potreste diventare best friends 👭🏼



poi se insieme ve ne voleste andare anche da quell’agenzia saremmo tutti più che contenti 🏃🏼‍♀️#oriele #basciagoni pic.twitter.com/dVG9fBy24m — 𝑷𝒉𝒐𝒆𝒏𝒊𝒙 💌 (@takeabreath05) September 1, 2023

#basciagoni

calmi!

Sophie lo segue, almeno x ora.

Io ho una mia idea!il Basci è permaloso avrà a che fare con Paola che x ora nn sono in buona,agisce d'impulso e poi si pente! è risaputo che quando litiga blocca pure sua sorella,cmq nella vita si seguono sicuro.stiamo a vedere. — Francy (@Francy04175776) September 1, 2023

C’è chi ritiene invece che stiano ancora insieme, nonostante Basciano a volte reagisca troppo d’istinto: “Sophie lo segue, almeno x ora. Io ho una mia idea! Il Basci è permaloso, avrà a che fare con Paola che x ora nn sono in buona, agisce d’impulso e poi si pente, è risaputo che quando litiga blocca pure sua sorella. Cmq nella vita si seguono sicuro, stiamo a vedere”.