Ore da incubo per Sophie Codegoni, travolta da un’ondata di polemiche per una sua foto hot. Al suo fianco c’era anche la figlia Celine e proprio questo ha scatenato ancora di più la rabbia dei follower, che ne hanno dette di tutti i colori. Hanno ancora una volta messo in cattiva luce la giovane, contestando anche il fatto di essere una buona madre. Una situazione davvero spiacevole per lei, che non si sarebbe mai augurata tutto questo.

Lei non ci ha pensato due volte a fare questo post e ne è stata totalmente convinta, anche perché nonostante la bufera ha deciso di non cancellarlo e di farlo rimanere su Instagram. Sophie Codegoni ha quindi letto un sacco di critiche per questa sua foto hot, quasi da censura. Ma più che a questa sua scelta di non farsi vedere vestita, ad indignare la gente è stata la presenza della piccola, concepita con Alessandro Basciano.

Sophie Codegoni, marea di critiche per la sua foto hot con al fianco la figlia

Nessun perdono per Sophie Codegoni da parte dei sempre presenti hater, che l’hanno riempita di critiche anche in questa circostanza. Hanno voluto difendere la piccola Celine, visto che secondo loro questa foto hot è stata inopportuna. Le hanno infatti chiesto spiegazioni sul motivo per il quale ha caricato una simile istantanea, ma l’ex concorrente del GF Vip ha taciuto e non sembra intenzionata a replicare agli odiatori della rete.

Sophie si è ripresa mentre era a letto con la figlia, con la giovane che ha ‘dimenticato’ di indossare il reggiseno e quindi era completamente in topless. Anche se, essendo a pancia in giù, non si è visto molto di intimo. Ma questa istantanea, postata durante la sua vacanza a Capri, ha indispettito una parte del web: “Se devi guadagnarti qualche like in più, almeno lascia stare la bambina e posta da sola”, “Che senso ha tutto questo? Questa foto non significa nulla”, “Capisco tutto ma qui sinceramente il topless non ci stava”.

Ad inizio agosto un altro hater le aveva invece detto: “Ma sai che le frega a questa della figlia? Se crepa, le fa un favore“. E lei aveva risposto: “Sei lo schifo di persona. Vomito per la tua cattiveria, ne scrivi di cose ma questa è davvero pessima e cattiva oltre ogni limite!”.