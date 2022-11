Uomini e Donne, bordata contro Riccardo Guarnieri: è sempre più solo. Sono giorni complessi questi per il cavaliere tarantino che sta cercando di conoscere Federica Aversano, tronista del trono classico. Una tronista piena di dubbi messa sotto pressione da Armando Incarnato: “Io non capisco il percorso di Federica. Mi sembrano uscite tanto per… Non ti capisco. Non ti possono piacere tutti, non puoi andare avanti con l’idea “non lo conosco, potrebbe andare bene”. Non dici di no, non dici di sì. Allora poi Federico ha ragione… Mi sembra che fai cose tanto per, anche con Giuseppe, per me già sapevi che non ti piaceva”.



Parole a cui Federica aveva risposto arrivando ad ipotizzare di lasciare il trono: “Io mi sento avvilita, sto facendo fatica. In questi giorni questo punto mi sta facendo pensare, sono in difficoltà. Anche vedere i ragazzi con i primi baci, le prime emozioni… Io non riesco. Mi sto facendo tante domande, anche io non sto capendo il mio percorso e mi chiedo se sto sbagliando”.

Uomini e Donne, bordata contro Riccardo Guarnieri: l’accusa dell’ex corteggiatore Giuseppe



E ancora: “Le persone mi vedono forte, io invece vado capita: tutto quello che cerco è questo”. Cosa cerchi Riccardo Guarnieri invece lo svela Giuseppe Portinaio, ex corteggiatore di Federica Aversano intervistato dal blogger Lorenzo Pugnaloni. Giuseppe ha criticato l’atteggiamento poco deciso di Riccardo e si è augurato che Federica non ceda mai ai tentativi di approccio del pugliese.



“A Federica piace esteticamente, ma non voglio pensare che le piaccia per il suo carattere e per la poca decisione che ha avuto nel non volersi sedere tra i suoi corteggiatori. Io ho fatto ciò che davvero volevo, cioè corteggiare Federica, senza che mi importasse se mi avesse eliminato. Per Riccardo evidentemente sono più importanti la notorietà e la sedia anziché quello che vuole davvero”, ha spiegato.



Poi l’attacco finale: “Un uomo sicuro di sé prende le sue decisioni e prende anche le conseguenze, lui evidentemente non lo è abbastanza”. Parole che fanno male mentre Ida sembra sempre più vicina ad Alessandro Vicinanza.

