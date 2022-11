“Un incubo”. Uomini e Donne, Armando Incarnato stanco di mentire: viene fuori tutto

Uomini e Donne, Armando Incarnato: racconto inedito sulla sua vita. Il cavaliere si è lasciato andare ad una dolorosa confessione dopo essere stato protagonista in queste settimane. Armando Incarnato ha voglia di innamorarsi ed ha messo nel mirino la bellissima Monica, corteggiatrice del trono classico. Tra i due quasi 20 anni di differenza: Armando infatti ha 45 anni, e lei 28. Le intenzioni di Armando sono state chiarissime durante la puntata di oggi quando ha fatto recapitare un messaggio per Monica dietro le quinte e le chiede di potersi conoscere meglio.



Per ora nessuna risposta e forse neppure ci sarà visto che Monica sembra intenzionata a lasciare Uomini e Donne dopo pochissimo tempo. E non solo: Armando aveva anche attaccato pesantemente la tronista Federica Aversano. “Il percorso di Federica non lo sto capendo, le sue mi sembrano uscite ‘tanto per’. Non ti possono piacere tutti. Ha ragione Federico. Fai le cose ‘tanto per’. Questo è un mio pensiero, può darsi che mi sbaglio”. Parole che avevano scatenato la reazione e le lacrime di Federica.

Leggi anche: “Siamo alle denunce”. Caos a Uomini e Donne, mai successo finora: contro Tina Cipollari





Uomini e Donne, Armando Incarnato: racconto inedito sulla sua vita



“Sto facendo fatica. Non puoi vedere le cose così. Quello che hai pensato tu, l’ho detto io ieri. Però sto facendo fatica. Hai toccato un punto… Io non riesco, anche io mi faccio delle domande, forse sbaglio io o forse è ancora troppo presto. Però anche io non sto capendo il mio percorso”. Da lì la decisione di lasciare il programma. Armando, intano, pensa al futuro.



Ma un dolore dal passato lo tormenta ancora. “La delusione più grande l’ho avuta quando ho capito che, a causa mia, l’amore l’avevo perso”, ha rivelato Armando aggiungendo di aver interrotto una relazione importante per intraprendere una storia con un’altra donna, che poi si è rivelata quella sbagliata. “Invece di una favola mi ha fatto vivere un incubo lungo sette anni”, ha raccontato il cavaliere napoletano protagonista in studio a Uomini e donne.



“Quando ho capito cosa avessi fatto, cosa avessi perso, mi sono sentito deluso da me stesso, soprattutto nel vedere quanto dolore avevo provocato. Ho sofferto di ansia, depressione, avevo attacchi di panico”, ha raccontato Armando parlando di questo doloroso momento della sua vita sentimentale. Ora tutti gli augurano una rinascita quanto prima.

“A cena con la ex”: il protagonista di UeD beccato e con tanto di foto