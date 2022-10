Federico Breschini è uno dei corteggiatori di Federica Aversano, a sua volta ex corteggiatrice e dall’inizio di questa stagione di UeD tronista, ma è arrivata una pesante segnalazione su di lui. Imprenditore di Roma, si è subito distinto per il suo carattere schietto, senza peli sulla lingua.

In esterna infatti non ha di certo nascosto alla tronista il fatto che secondo lui lei avesse trattato un po’ male alcuni suoi ‘colleghi’, ma allo stesso tempo i suoi modi di fare dolci e gentili gli avrebbero subito valso il plauso del pubblico, che lo identifica come una sorta di “principe azzurro” per Federica.

Federico UeD segnalazione con foto. E adesso?

Ma subito dopo la registrazione del 25 ottobre dalle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni è emerso che Federico non ha partecipato alla puntata di UeD. Non era in studio il preferito della tronista e qualche ora dopo a Deianira Marzano è arrivata una segnalazione sul corteggiatrice di Federica Aversano che non lascia presagire a nulla di buono per il futuro di questa conoscenza.

Come detto, Federico non era presente alla riprese UeD di martedì scorso e nessuno ha mai fatto accenno a quest’assenza. Neppure la tronista ha mai chiesto dove fosse e si è concentrata sulle nuove conoscenze. Ma qualche ora dopo, la mattina del mercoledì, ecco una Storia di Deianira Marzano dedicata proprio a lui e alla sua misteriosa assenza in studio.

L’influencer ed esperta di gossip e tv ha pubblicato su Instagram la segnalazione di una sua follower su quello che avrebbe fatto Federico la sera precedente, ovvero quando avrebbe dovuto partecipare alla registrazione. “Ho una segnalazione su Federico, il corteggiatore di UeD”, ha scritto una fan anonima. accanto a una foto di una cena. Quindi l’affondo: “Lui ieri non è andato in puntata, ma la sera era a cena con amici e c’era anche la sua ex”. Sarà davvero così?