Un cuore e una donna. Alessio UeD, addio Samantha: la foto e tutti a parlare della sua nuova storia

Si sono incontrati negli studi di Uomini e Donne. E sembrava amore vero. Sembrava, perché invece tra Samantha Curcio e Alessio Ceniccola è finita. E non è finita bene, anzi. Ci sono tanti modi per dirsi addio e quello scelto dall’ex tronista curvy e dal suo corteggiatore non è certo tra i più indolori. Accuse, ripicche, botta e risposta sui social. La loro relazione è finita tra tante recriminazioni e livore. Davvero una brutta storia per chi sperava che la relazione potesse proseguire.

“Non riesco a stare in una relazione in cui non ci sono abbracci o attenzioni di nessuna natura – ha spiegato Samantha Curcio – Mi ero concessa di essere vulnerabile, avevo avuto il coraggio di togliere il mio scudo e abbassare ogni difesa. Non riesco a stare in una relazione in cui manca il dialogo, in cui non ci sono abbracci o attenzioni di nessuna natura”. E la risposta di Alessio Ceniccola: “Non sei riuscita ad aspettare di guardarmi negli occhi e, dirmi che tutte quelle cose brutte che mi hai scritto non le pensavi, ma che erano state dettate dalla rabbia, come invece mi hanno detto persone che ti conoscono con le quali ti sei confidata”.

E adesso c’è un altro capitolo. Intanto va detto che alla domanda di un suo fan se andrà di nuovo a Uomini e Donne, Alessio Ceniccola ha risposto: “Se mi chiamano ci andrò, se non mi chiamano non ci andrò”. Una risposta criptica. Ma la novità è un’altra. Un follower chiede: “Sei innamorato della tua nuova ragazza”. E Alessio risponde: “Assolutamente sì!!! Il problema è un altro…? Quale???”. Insomma addio Samantha Curcio per il suo ex c’è una nuova relazione.





In realtà le frasi che seguono quell’assolutamente sì sembrano smentire l’ipotesi di un nuovo fidanzamento. Dove sta la verità? Tanto per rendere tutto più misterioso Alessio Ceniccola ha anche condiviso sulle sue story Instagram una foto in cui compare mentre forma con le mani un cuore con una donna. E si vedono anche dei capelli lunghi color castano. Chi sarà? La sua nuova fidanzata o soltanto un’amica?

Insomma se Alessio Ceniccola voleva incuriosirci ci è riuscito alla grande. Chi gli ha fatto la domanda sulla nuova fidanzata sembrava essere molto sicuro di sé. Forse l’ex di Samantha Curcio è stato visto a Roma in dolce compagnia. Fatto sta che la risposta lascia aperte tutte le ipotesi. Si attendono nuove informazioni nei prossimi giorni. Forse saranno i diretti interessati ad uscire allo scoperto. E a quel punto ci sarà anche la reazione di Samantha? Staremo a vedere…