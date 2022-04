A Uomini e Donne i colpi di scena sono all’ordine del giorno. In attesa del ritorno del programma, sospeso nei giorni di Pasqua e Pasquetta per un cambio in palinsesto, a tenere banco sono Ida Platano e Riccardo Guarnieri. La coppia, nei giorni scorsi, è stata pesantemente attaccata da Amedeo Vanza. L’esperto di gossip aveva usato toni durissimi sottolineando come la loro frequentazione vada avanti da mesi. “Messaggi e brevi chiamate che non hanno fruttato un reale riavvicinamento – scrive Venza – fin quando lui ha deciso di ripresentarsi in trasmissione con la farsa di rimettersi in gioco”.



L’intendo di Riccardo, secondo Vanza “è ben preciso! Ritornare con Ida e riprendere il business che avevano lasciato”. Una vera bomba che minaccia di far saltare il banco a Uomini e Donne. Cosa accadrà lo sapremo nelle prossime puntate. Riccardo, da parte sua, non aveva fatto mistero di essere felice di aver ritrovato Ida. “In questo periodo sono molto distaccato da tutto, anche dai social. Mi sono chiuso per un anno e sono ritornato alla mia vita di sempre”.





Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza ci riprova con Ida?



Poi il cavaliere di Uomini e Donne ha aggiunto. “Mi ha fatto molto piacere ballare con lei, chiacchierarci anche per poco… è passato tanto tempo dalla fine della nostra storia ed era giusto avere un piccolo chiarimento, anche perché l’ultima volta che ci siamo visti e parlati è stato, proprio in studio, più di un anno fa: all’epoca ci eravamo lasciati in malo modo”.



Ma per Ida a Uomini e Donne non c’è solo Riccardo. Anche Alessandro torna a bussare alla porta della dama dopo aver espresso il suo interesse per Federica Aversano, presto di nuovo in studio grazie a Maria De Filippi. Al momento i due sono lontani anni luce e sembra impossibile un ritorno di fiamma ma mai dire mai. “Un uovo di Pasqua lo donerei a Ida, perché Pasqua è una festa di pace e il mio auguro è quello che tu possa trovare la serenità che cerchi e che mi malgrado non sono stato in grado di darle”.



Il cavalieri di Uomini e Donne continua: “Al di là di come sono andate le cose tra noi, non ho mai avuto intenzione di farle male e avrà sempre un posto nel mio cuore. Poi, ne regalerei uno a Gloria, la donna che non ha voluto mettersi in gioco. Le auguro che la Pasqua le dia la forza di vincere i pregiudizi”.

