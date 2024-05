Uomini e Donne, colpo di scena sulla dama. Nelle ultime settimane protagonista assoluta al centro dello studio del dating show è stata sicuramente Ida Platano. La tronista alla fine ha deciso di non scegliere tra Mario Cusitore e Pierpaolo Siano perché entrambi l’hanno delusa e amareggiata. In molti, compresa Tina Cipollari e la stessa Gemma Galgani, le hanno dato ragione.

In questa edizione Gemma Galgani è rimasta piuttosto in ombra, ma a quanto pare sono in arrivo per lei importanti novità. La dama di Torino, spesso in guerra con Tina Cipollari, stavolta farà parlare di sé per una frequentazione. Proprio quando siamo nella fase conclusiva di questa edizione di Uomini e Donne un signore ha manifestato il suo interesse per Gemma. Come andrà a finire?

Un corteggiatore per Gemma, la reazione della dama

Secondo quanto trapelato dalle anticipazioni nelle prossime puntate Gemma Galgani sarà al centro della scena. Un cavaliere, Pietro, si presenta per conoscere la dama e corteggiarla. I suoi modi e le sue parole colpiscono Gemma che decide di concedergli una chance. Il loro incontro va bene e così la frequentazione diventa una cosa seria.

Ormai da anni Gemma Galgani è alla ricerca dell’amore. Le sue frequentazioni, però, sono andate tutte in frantumi, tanto che qualcuno l’ha accusata di voler solo restare nel programma. Stavolta, però, le cose potrebbero andare diversamente. La dama sembra davvero interessata a Pietro e tra i due sembra essere scoccata la scintilla. Nelle prossime puntate se ne saprà sicuramente di più. Gemma lascerà davvero UeD?

Nella puntata di oggi, giovedì 9 maggio, spazio anche a Ida Platano che ritorna in studio. Mario confessa di aver tracorso una notte con un’amica, Melissa, ex corteggiatrice di Alessandro. Il cavaliere spiega che tra loro non è successo niente, ma Ida non gli crede e così lo elimina. Anche Pierpaolo si ritira perché si sente una ruota di scorta. E così la tronista abbandona senza fare alcuna scelta e saluta tutti piuttosto amareggiata.

