“Annuncio imminente”. Uomini e Donne, c’è chi ha visto e ora parla: la bomba riguarda Gemma Galgani

Uomini e Donne, momento complicato per Gemma Galgani. L’ultima frequentazione non è andata benissimo. Delusa da Giancarlo, la dama torinese è scoppiata in lacrime. A Maria De Filippi ha spiegato di piangere: “perché questa stagione è pesante, ho avuto tante delusioni”. Contrariamente a quanto succedeva in passato il pubblico si è schierato solo in parte con Gemma. Come al solito non mancano commenti caustici contro di lei.

“Trasmissione orribile: questo uomo non è riuscito a concludere neanche un discorso perché continuamente interrotto. Massacrato per il nulla e beatifica Gemma che ha un comportamento completamente disfunzionale”. E ancora: “Ma non andate a corteggiare Gemma che se volete tirarvi indietro perché non vi piace venite massacrati”.





Uomini e Donne, Gemma Galgani: “Stagione difficile, anch’io crollo”

“A lui le piacciono le giovani e quindi? Dov’è il male, molto probabilmente viene massacrato perché non avrà il portafoglio ben fornito. Se andasse lì un Briatore si fionderebbero tutte, poi fa niente se troppo maturo, lui pure gentile, frequenterebbe ancora Gemma, la prossima vittima Angelo? Poverino, lui non voleva ballare”.

Dopo questa delusione sono in tanti a pensare che Gemma potrebbe prendere una decisione a sorpresa. “Penso che il momento sia arrivato – scrive una fan del programma sulla pagina Instagram ufficiale -. Sono convinta che a fine stagione Gemma annuncerà il suo addio. A 73 anni non ha senso continuare a cercare l’amore. Ha fatto il suo tempo”.

Gemma è una presenza storica nel programma di Maria De Filippi. Nel corso degli anni ha avuto diverse frequentazioni. La dama aveva lasciato il programma insieme ad Ennio e Marco (relazioni naufragate dopo pochi mesi) ma è per Giorgio Manetti che Galgani ha provato il sentimento più forte e coinvolgente.