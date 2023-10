Situazione sempre più mutevole al Grande Fratello tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi. Una nuova decisione a sorpresa sarebbe ormai stata presa dal bidello, che durante un dialogo col coinquilino Massimiliano Varrese, è giunto ad una sorta di conclusione. I telespettatori sono sempre più destabilizzati perché non riescono a capire cosa stia realmente succedendo. E i più maligni sono arrivati a dare una loro spiegazione plausibile.

Ma noi dobbiamo ovviamente raccontarvi i fatti e poi potrete farvi un’idea sulle dinamiche del Grande Fratello. L’intento di Giuseppe Garibaldi con Beatrice Luzzi sarebbe abbastanza chiaro e si discosterebbe notevolmente da quanto fatto fino a pochi giorni fa. Si erano registrati dei livelli di tensione davvero altissimi, con parole molto pesanti da parte del giovane. Ora tutto potrebbe cambiare improvvisamente.

Grande Fratello, sorpresa Giuseppe Garibaldi: cosa vuole fare con Beatrice Luzzi

Alquanto clamorosa la decisione, presa al Grande Fratello, da Giuseppe Garibaldi. Dopo averci pensato su a lungo, avrebbe optato per un atteggiamento ben definito nei confronti di Beatrice Luzzi. Ovviamente c’è anche molta curiosità per la reazione dell’attrice, che non sappiamo se la prenderà bene oppure no. Varrese comunque gli ha voluto dare un consiglio molto particolare e lui sarebbe ormai intenzionato ad ascoltarlo.

Varrese ha innanzitutto detto a Garibaldi: “Oggi non sta molto bene, questa cosa della genitorialità l’ha colpita”. Nonostante Giuseppe sia stato molto duro nei confronti dell’attrice di Vivere, adesso vorrebbe invece mettersi alle spalle quegli attacchi, infatti aveva addirittura detto di voler mobilitare la Calabria affinché lei potesse essere estromessa dal reality se lui uscirà dal GF. Ma ora ha tanta voglia di cambiare atteggiamento.

Garibaldi ha paura di uscire dal Grande Fratello e, prima che possa accadere questo, vorrebbe riconquistare Beatrice. Quindi, è pronto ad avvicinarsi nuovamente a lei e tentare di raggiungere la pace. Massimiliano gli ha detto: “Lei è stata coerente a nominarti, tu forse dovresti fare qualcosa tipo un gesto”. E vedremo cosa succederà.