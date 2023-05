Momento commovente per il pubblico di Uomini e Donne. Alcuni giorni fa Nicole Santinelli e Carlo Alberto sono usciti insieme dal programma, dopo la scelta della tronista che è stata visibile proprio nell’ultimo appuntamento stagionale del dating show di Maria De Filippi. Poi i telespettatori hanno cominciato a rumoreggiare perché non stava succedendo qualcosa di tanto atteso. E nelle ultime ore hanno esaudito il sogno di molta gente.

Una novità importante per gli ex Uomini e Donne Nicole Santinelli e Carlo Alberto, che proprio poco tempo prima erano finiti nel mirino per essersi comportati in maniera inusuale. La stessa critica era stata mossa a Luca Daffrè e alla sua nuova fidanzata Alessandra. Ma ora la giovane e l’ex corteggiatore Mancini sono definitivamente usciti allo scoperto. Vediamo insieme cosa hanno fatto e perché i telespettatori sono entusiasti.

Leggi anche: “Hanno chiuso Uomini e Donne”. La scoperta del pubblico, infuriato: perché è andata così





Uomini e Donne, la decisione di Nicole Santinelli e Carlo Alberto

Il 12 maggio scorso c’è stata la scelta a Uomini e Donne di Nicole Santinelli e Carlo Alberto e dopo tre giorni il pubblico ha finalmente avuto ciò che richiedevano da molto. Innanzitutto, lui ha postato una Instagram story mostrando un’immagine di loro due nella trasmissione Mediaset e ha commentato: “Mi dissero che per farla innamorare dovevo farla ridere, ma ogni volta che ride mi innamoro io“. Poi la ragazza ha fatto una splendida sorpresa.

Per la prima volta da quando sono andati via da Uomini e Donne, Nicole e Carlo si sono immortalati nella vita di tutti i giorni. C’è stato il primo scatto di coppia, dove si sono fatti vedere molto felici. Tra di loro si è materializzato un tenero abbraccio ed entrambi hanno mostrato un sorriso convincente. Dietro di loro si può vedere la natura, quindi hanno scelto una location proprio rilassante per presentarsi ufficialmente al pubblico come coppia.

Ora si attendono anche aggiornamenti da parte di Luca Daffrè, ma ovviamente il pubblico vuole vedere tante altre foto di Nicole e Carlo Alberto, una coppia che giorno dopo giorno è gradita sempre di più dai telespettatori.