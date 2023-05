Non stanno venendo fuori cose positive su Maria De Filippi, alla luce della sua decisione su Uomini e Donne che ha insoddisfatto milioni di telespettatori. La conduttrice, in collaborazione con la redazione e Mediaset, ha fatto una scelta ben precisa ma non tutti l’hanno condivisa. L’ultimo momento più emozionante del dating show di Canale 5 è stata la scelta della tronista Nicole Santinelli, che si è unita sentimentalmente al corteggiatore Carlo Alberto.

In precedenza c’era anche stata la scelta di Luca Daffrè, che si è fidanzato con Alessandra. Ma ora è Maria De Filippi ad essere finita nel vortice delle polemiche insieme a Uomini e Donne. E sono apparsi adesso diversi commenti contro la presentatrice Mediaset per una decisione diventata impopolare. Fare passi indietro è praticamente impossibile in questo momento, ma attendiamo eventuali repliche della donna.

Maria De Filippi, critiche per la decisione su Uomini e Donne

Maria De Filippi non ha nemmeno fatto in tempo a godersi la fine di Amici 22, con la vittoria del ballerino Mattia Zenzola, che ha dovuto sopportare gli attacchi su Uomini e Donne. Venerdì 12 maggio è stata trasmessa l’ultima puntata del dating show su Canale 5 ed è stata mostrata la scelta di Nicole. Poi c’è stato il saluto ai telespettatori, ma il pubblico non riesce a sopportare tutto questo e ha invaso i social di critiche.

Il sito Blastingnews ha raccolto alcuni dei principali commenti contro la volontà di Maria di chiudere anzitempo UeD e di lasciare spazio solamente alla versione story del programma. Ecco cosa gli utenti hanno scritto: “Si poteva fare questo sforzo per il pubblico, perché non registrare qualche puntata in più e andare avanti almeno fino a fine maggio?”, “Che noia, si poteva posticipare di qualche settimana la pausa estiva, visto che dura più di tre mesi”, “Uomini e Donne story non mi piace, spero che il prossimo anno possano esserci dei cambiamenti importanti”. La chiusura anticipata si è resa necessaria per dedicarsi a Temptation Island.

Nell’ultimo atto della stagione 2022-2023 di UeD Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì hanno incassato la riconferma da Maria De Filippi. Saranno ancora una volta loro gli opinionisti del programma Mediaset a partire da settembre.