Roberta Di Padua, ancora lei. Anche quest’anno la dama è tornata a Uomini e Donne per cercare l’amore e proprio nelle ultime puntate potrebbe essere arrivata una svolta. O meglio, un cavaliere che la intriga. “Finalmente”, ha commentato Gianni Sperti vedendo un chiaro interesse. Lui si chiama Ermes e come abbiamo raccontato nell’articolo che trovate qua sotto non è proprio uno sconosciuto al pubblico Mediaset. Ma non è per questo che è finita di nuovo nel mirino.

È successo tutto in studio, quando Maria De Filippi ha chiamato al centro Alessio, Barbara, Erika e Claudia. In breve il cavaliere sta uscendo con tutte e tre le dame del parterre e al momento non sembra per niente sicuro di indicare quale gli piace di più. C’è stata una lunga discussione, tutte hanno preso la parola e mentre i quattro discutevano, si è inserita, appunto, Roberta Di Padua.

Leggi anche: “Qui per te”. Chi è il cavaliere che ha fatto subito colpo su Roberta Di Padua a UeD





Roberta Di Padua nel mirino

Maria De Filippi l’ha fatta parlare e lei ha chiesto la parola e ha cominciato a punzecchiare una delle dame che in questo periodo stanno frequentando il protagonista del Trono Over dagli occhi azzurri: Claudia. Secondo Roberta Di Padua si immischierebbe sempre in situazioni altrui, andando a ricercare volontariamente coppie o “terzetti” per stare al centro dell’attenzione.

Lei, ha assicurato, non ha mai fatto parte di “triangoli” o “quadrilateri” a UeD, perché preferisce conoscere un cavaliere alla volta. Queste parole della dama di Cassino hanno subito acceso i fan del programma, soprattutto i veterani, che ricordano benissimo il passato di Roberta Di Padua.

“Lei ha appena detto di non aver mai fatto triangoli in studio. E quello con Alessandro, Ida e Riccardo dell’anno scorso cos’era, un pentagono?”, ha scritto il blogger Lorenzo Pugnaloni su Instagram dando voce a tutti gli utenti che durante e dopo la puntata si sono scagliati contro Roberta Di Padua. Molti l’hanno smentita ricordando quando un anno fa si contendeva Alessandro Vicinanza con Ida Platano, che nel frattempo era ancora legata a Riccardo Guarnieri.