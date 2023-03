Uomini e Donne, la confessione della dama. Tanti progetti da realizzare ma anche sogni che sono rimasti nel cassetto per troppo tempo: una delle protagoniste del Trono Over non vuole più restare immobile e prende una decisione molto impotante per il proprio futuro lavorativo. Molti di voi avranno capito che stiamo parlando proprio di Roberta Di Padua e della svolta avvenuta nella sua vita professionale. La dama ne ha parlato nel corso di una lunga intervista per il Magazine del programma.

Il nuovo lavoro di Roberta Di Padua. La dama si è sempre fatta apprezzare dal pubblico proprio grazie alla determinazione con cui ha conquistato le sue mete, sia private che professionali. Ed è per questo che non si può certo negare che la dama di Cassino sia uno dei volti più gettonati del Trono Over del dating show di Maria De Filippi. La Di Padua confessa che sul lavoro la chiamano “pitbull” perché è “molto esigente”, poi si lascia andare a rivelazioni ancora più dettagliate sul nuovo progetto lavorativo.

Il nuovo lavoro di Roberta Di Padua: “So che a oggi ne avrei sia le competenze che le capacità”

Per chi non lo sapesse, Roberta Di Padua lavora come assistente personale di un Consigliere Regionale del Lazio e da quasi tredici anni si occupa della segreteria: “primo e unico lavoro serio”, confessa senza alcun dubbio per poi parlare di uno dei privilegi del suo lavoro, quello di aver conosciuto “personalità di grande spessore”. La dama UeD poi sottolinea: “Lavoro nella parte bella della politica, quella che si occupa del servizio al cittadino e, purtroppo, anche quella che viene raccontata meno”. Queste le parole della dama: “Sono legata alla poltrona del politico per il quale lavoro”.

E ancora: “Quindi quest’estate ho partecipato a un progetto organizzato dalla Regione Lazio e, senza dirlo a nessuno, mi sono messa a studiare per passare un colloquio molto importante. È andata bene, ce l’ho fatta e oggi ho anche un secondo lavoro: mi occupo dei distretti sociosanitari. Per me è una bella soddisfazione, anche perché non mi ha aiutata nessuno: è per questo che oggi più che mai mi sento soddisfatta della mia vita lavorativa e mi dico che, in fondo, non si può avere tutto…”.

Ma Roberta procede ben oltre e rivela entrando nel dettaglio: “A volte, a costo di essere fraintesa, per far capire quanto per me il lavoro sia fondamentale dico che paradossalmente la professione viene anche prima di mio figlio perché è grazie a questo lui sta così bene e non gli manca nulla. Con il lavoro mi posso permettere le lezioni di inglese, scuola calcio, le ripetizioni private…”. Inoltre Roberta ha anche specificato di studiare proprio per realizzare un sogno nel cassetto: “Anche perché so che a oggi ne avrei sia le competenze che le capacità”.