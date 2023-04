Uomini e Donne, caccia aperta ai nuovi tronisti. Il dating show di Maria De Filippi volge al termine, la conclusione è prevista per la fine di maggio. Proprio in questi giorni si è molto parlato delle scelte dei due tronisti Federico Nicotera e Lavinia Mauro. Il primo ha deciso di condividere la sua vita con Carola Viola Carpanelli e proprio nelle ultime ore si è saputo che i due hanno individuato il loro nido d’amore. Niente da fare per Alice che ci aveva sperato fino all’ultimo.

Ma la vita è una ruota, a volte toglie, a volte dà, tornerà a girare anche per lei. Lavinia Mauro, invece, ha voluto e fortemente creduto in Alessio Corvino. Anche in questo caso la corte dei due spasimanti è durata a lungo e ha vissuto momenti di grande emozione, come quando la tronista ha pianto confidando il suo no ad Alessio Campoli. Ma chi saranno adesso i tronisti? Al momento restano in due, Nicole e Luca Daffrè, chi li affiancherà nelle prossime settimane?

I nomi spuntati fuori per il trono

Sicuramente Maria De Filippi e il suo staff sta lavorando per trovare nuovi tronisti. Tra questi potrebbe esserci proprio Alessio Campoli, come riportato da BlastingNews, che ha dovuto sopportare il no di Lavinia. Ma chissà che non ci sia qualche novità dell’ultimo momento e spunti fuori un nome nuovo. Lo sapremo presto, in ogni caso.

Per quanto riguarda le donne, invece, già qualche tempo fa era uscito il nome di Chiara Rabbi che in tanti hanno conosciuto per la sua storia, finita, con Davide Donadei. I due, dopo la rottura, si sono da poco rivisti perché capitati allo stesso evento. E i fan hanno iniziato a fare supposizioni nonché favoleggiare su un ipotetico ritorno di fiamma. In realtà i due appartengono alla stessa agenzia e non è da escludere che la cosa sia stata organizzata ‘a tavolino’. Anche qui il tempo svelerà le carte.

Oltre a Chiara Rabbi si parla anche della possibilità che Alice Barisciani faccia lo stesso ‘salto’ di Alessio Campoli. E cioè passi dal ruolo di corteggiatrice a quello di tronista. Pure qui parliamo di indiscrezioni, quindi nulla di ufficiale. Vi faremo sapere quali saranno le decisioni della redazione di Uomini e Donne.

