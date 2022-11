Altra puntata piena di colpi di scena quella di oggi – martedì 8 novembre – di Uomini e Donne. Questa volta Maria De Filippi dice cosa pensa di Ida Platano e si prende gli applausi dello studio. Ma vale la pena riavvolgere il nastro per capire cosa è successo. Scendendo nel dettaglio Roberta Di Padua ha chiesto di poter ballare con Alessandro Vicinanza che nei giorni scorsi ha detto di essere innamorato di Ida Platano. La dama di Cassino pare vestire i panni della provocatrice e spesso La dama di Brescia ci casca. In questo modo si va avanti tra accuse incrociate.

Gianni Sperti mostra le sue perplessità sugli interventi di Roberta Di Padua: “Tutto questo che sta succedendo è perché tu provi un interesse reale nei confronti di Alessandro? Ma il punto che io non capisco è l’incoerenza. Tu stai insinuando che lui è falso e quindi tu sei interessata a un uomo falso?”. La dama non risponde e si limita a dire di essere certa del fatto che Vicinanza abbia scelto “la sedia” e non lei. A questo punto, Roberta Di Padua afferma che il suo desiderio di avere delle risposte da Alessandro è abbastanza forte: non riesce a capire perché il cavaliere campano improvvisamente si sia detto innamorato di Ida Platano dopo essere uscito con lei.

Leggi anche: “Ha dormito con lei”. UeD: Riccardo Guarnieri, retroscena bollenti e passione inaspettata





UeD, Maria De Filippi svela cosa pensa di Ida Platano

Intervengono Tina Cipollari e Gianni Sperti e invogliano così Roberta e Alessandro a parlare, con un ballo al centro studio. Inizialmente, Vicinanza chiede a Ida di ballare, ricevendo un ‘no’ come risposta. Alla fine, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza ballano al centro studio, mentre Ida Platano si dirige dietro le quinte. Quindi prende la parola Armando Incarnato che rimprovera il cavaliere: non avrebbe dovuto ballare con la dama di Cassino.

Intanto, Alessandro Vicinanza raggiunge Ida Platano, che appare furiosa. Torna in studio ed ad aspettarla c’è la reprimenda di Maria De Filippi che fa un quadro della situazione che rispecchia in parte il pensiero del pubblico. Infatti, la conduttrice – tra le tante cose – fa notare che la dama bresciana spesso pretende dagli altri, ma non mette in discussione sé stessa: “Lui non può permettersi di arrabbiarsi se tu discuti con Riccardo, però tu sì se lui lo fa con Roberta! Ma se tu dichiari il contrario, lui come a saperlo? Tu dici ‘non ho voglia di vederti e di chiarire’ e ti aspetti che lui arriva? Non so se quello che Alessandro dice di provare per te corrisponda alla verità, ma tu non puoi pensare… A me sembra che lui abbia paura di muoversi, di quello che dice e di quello che fa. Ha paura delle tue reazioni! Ma che deve fare di più?”.

Il pubblico in studio applaude l’intervento della conduttrice e sul web i commenti sono tutti dalla parte di Maria De Filippi: “Applausi per Queen Mary”, si legge. “Quanto ha ragione Maria, l’unica che non capisce è Ida”, scrive un altro utente. “Maria che dice una cosa giusta riguardo l’argomento Ida”, commenta un altro ancora.